Россияне вошли в ТОП-3 туристов на Сейшелах

Эксперты обсуждают, смогут ли Сейшелы составить в этом сезоне конкуренцию более популярным у наших туристов Мальдивам

Как сообщает сегодня РСТ, в течение этого года Россия прочно удерживается в тройке лидеров по въезду на Сейшелы. Всего в страну, согласно национальной статистике, с января по октябрь приехало 275,5 тыс. иностранных туристов. На первом месте – Франция (37,9 тыс.), на втором – Германия (37,4), на третьем – Россия (24 тыс.).

Традиционно главными въездными рынками для Сейшел были Франция, Германия, Италия и Британия. Однако в 2021 году, по данным Национального статистического бюро, впервые рейтинг возглавила Россия, серьезно опередив по числу прибытий (32,2 тыс.) своих ближайших конкурентов.

Сейшелы год назад пользовались на российском рынке ажиотажным спросом и бронировались с большой глубиной из-за отсутствия альтернатив. Плюс туда впервые за последние 20 лет были подняты прямые рейсы «Аэрофлота».

Весной «Аэрофлот» из-за санкций отменил прямые рейсы в Маэ, что, как видим, не помешало России остаться в тройке лидеров. С 8 октября «Аэрофлот» возобновил перевозку дважды в неделю, появились надежды на рост спроса.

Однако, по словам туроператоров, направление по-прежнему с трудом противостоит ближайшему конкуренту – Мальдивам, – рассказала директор департамента рекламы и PR компании «Русский Экспресс» Анна Филатовская. – Объяснение простое: отельная база на Сейшелах скромнее мальдивской. К тому же количество прямых рейсов «Аэрофлота» на Сейшелы все же существенно меньше, чем на Мальдивы».

При этом цены на Мальдивах и Сейшелах, по словам г-жи Филатовской, примерно одинаковые. «Сейчас средняя стоимость туров с перелетом на 7 ночей в отели 4-5* с завтраками обойдется на двоих на Мальдивы в новогодний период от 411 250 тыс. рублей., на январь – от 340 750 тыс. На Сейшелы на новогодние праздники – от 409 640 тыс., на январь – от 317 930 тыс. То есть, разницы практически нет», – заметила собеседница.

По словам заместителя генерального директора компании MITS Людмилы Калининой, которую также цитирует РСТ, если по природе Сейшелы близки к Мальдивам, то по инфраструктуре – нет: «На Сейшелы есть спрос, в том числе на новогодние праздники, но он несопоставим с мальдивским. Мальдивы – это большой поток, в том числе повторных туристов, а на Сейшелы повторных визитов немного.

Это направление для любителей. Главное препятствие, которое не дает нам наращивать туда поток – дефицит размещения класса люкс».

Генеральный директор компании Unex Андрей Зорин также говорит о небольшом спросе на Сейшелы. «Трудно сказать, почему, но спрос на Сейшелы у нас минимальный. В топе по-прежнему Мальдивы, Эмираты, сейчас активизируется Южная Америка. В целом спрос выше ожиданий, в том числе и на Новый год.

И не думаю, что Мальдивские острова продаются лучше Сейшел, потому что туда больше прямой перевозки. У нас, например, многие туристы предпочитают транзитный перелет на арабских перевозчиках», - заявил эксперт.

/TOURBUS.RU