Италия продолжит ставить визы в паспорта «старого» образца

Визовые центры Италии в России продолжат принимать загранпаспорта старого образца для оформления Шенгенских виз, сообщает оператор визовых центров Италии компания VMS.

«Согласно обновленной информации из Генконсульства Италии, к рассмотрению принимаются все виды заграничных паспортов граждан РФ как старого, так и нового образца (биометрические со сроком действия 10 лет и небиометрические)», — говорится в сообщении.

Ранее VMS сообщала, что визовые центры Италии с 15 декабря прекратят принимать у россиян для оформления виз паспорта старого образца с пятилетним сроком действия.

«Согласно новому распоряжению Генконсульства Италии российские загранпаспорта старого образца, выданные на 5 лет, могут быть поданы до 14 декабря включительно. С 15 декабря к рассмотрению от граждан РФ будут приниматься только биометрические паспорта нового образца сроком на 10 лет», — говоририлось в сообщении компании VMS.

По информации Ассоциации туроператоров России, уведомление о приеме документов на визу только у владельцев 10-летних паспортов ранее получили и туроператоры.

«По оценкам участников туристического рынка, процент туристов, у которых на руках паспорта старого образца, в целом небольшой. Большинство россиян, особенно в крупных городах, получают биометрические паспорта на 10 лет.

Но в регионах ситуация иная. Как пояснили в одной из туркомпаний, туристы считают, что для поездки в Турцию или Египет раз в год им будет достаточно и пятилетнего паспорта, который сделать и проще, и дешевле», — сообщили ранее в АТОР.

Как сообщили также в АТОР, по данным туроператоров, сейчас «окна» для подачи заявлений на итальянскую визу можно «поймать» на начало декабря. В этом случае виза выйдет до Нового года.

В туроператорских компаниях напоминают о традиционных каникулярных датах в работе визовых центров и консульств стран ЕС в конце декабря-начале января в связи с рождественскими и новогодними праздниками в Европе и в России. Эти перерывы тоже скажутся на сроках получения визы, - отметили в Ассоциации.

/TOURBUS.RU