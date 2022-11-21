Чемпионат мира по футболу в Катаре: дорогие отели и запрет на алкоголь

Более миллиона человек посетят Катар во время начавшегося вчера Чемпионата мира по футболу, заявили в FIFA. При этом на период чемпионата Катар ограничил въезд для туристов - прилететь туда могут только болельщики, которые имеют Hayya Card — катарский вариант Fan ID. Он выдается только при наличии билетов на матч, - сообщает сегодня радио «КоммерсантЪ ФМ».

Fаn ID как и в 2018-м в России приравнивается к визе для иностранных болельщиков. Но получить его вовремя удается не всем, рассказала “Ъ FM” трансферный гид Елена, которая сейчас работает на турнире в Катаре: «Многие уже купили билеты, но кому-то одобрили Hayya Card, а кому-то нет. Чтобы приехать на ЧМ необходима либо карта болельщика, либо рабочая виза. По-другому нельзя приехать — не пустят».

Проблемы могут возникнуть и с заселением в гостиницы. Как рассказали радиостанции представители туриндустрии, практически все номера в отелях выкуплены для команд и официальных делегаций. Катар предлагает и другие варианты. К берегам Дохи приплыли круизные лайнеры, которые на время чемпионата станут плавучими гостиницами. Цены там начинаются примерно от $200 в сутки.

Кроме того, туристам предлагают проживание в кемпингах посреди пустыни или в фанатских деревнях из грузовых контейнеров. Аренда такого «номера» стоит так же около $200 долларов.

Но в основном туристы, в том числе российские, выбирают другой вариант, сообщил гендиректор компании ART Tour Дмитрий Арутюнов: «Большинство наших клиентов предпочитает отдыхать в соседних Эмиратах и прилетать в Катар. Если едут, например, две семьи, то мужчины летят в Доху. В течение одного дня посмотреть два матча. И стоит это гораздо дешевле, чем останавливаться в Дохе — $700-800, включая билет на самолет Flydubai или на Air Arabia. Лайнеры выполнят около 70 рейсов в сутки и стоят порядка $250-300 туда-обратно.

Есть hospitality packages, которые включают наблюдение матча из ложи и питание. Такие билеты еще доступны по цене от $850 за матч. У наших партнеров появляются и обычные билеты».

Кроме высокой стоимости проживания, спортивных туристов поджидают в Дохе и другие проблемы. Как рассказала жительница Дохи Виктория, «В Катаре действуют правила для туристов: не курить, не кричать, не осквернять мечети. Думаю, что многие болельщики из немусульманских стран не смогут держать себя в руках во время матчей. С одной стороны, Катар не готов к такому, будет сложно справиться с толпой.

С другой, сейчас там проходит множество фестивалей, приезжал Major Lazer и другие диджеи. На фан-зонах фестиваля разрешено пиво. Но алкоголь в стране запрещен».

При этом за два дня до начала чемпионата организаторы запретили продажу пива на всех восьми стадионах. Оно будет доступно только в фан-зонах, лицензированных площадках и фестивале болельщиков и с учетом текущего курса стоить около 800 руб. за бутылку 0,5 литра.

Ранее катарская королевская семья потребовала полного запрета продажи спиртных напитков во время матчей.

/TOURBUS.RU