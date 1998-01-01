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Посол Индонезии в РФ: Прямые рейсы на Бали должные возобновиться в наступающем году

Несмотря на отсутствие прямых перелетов, российский турпоток в Индонезию растет

Согласно свежим статистическим данным, предоставленным министерством туризма и креативной экономики Индонезии в России (VITO Russia), за 9 месяцев текущего года российский турпоток в эту азиатскую страну вырос. За первые 9 месяцев 2022 года российский турпоток в страну достиг показателя в 25 133 туристических прибытий,- сообщает

Как и в первые семь месяцев года,российский турпоток в Индонезию по итогам августа и сентября также продемонстрировал рост. В августе в Индонезии отдохнули 4053 российских туристов, в сентябре больше – 5176 туристов из России.

Показатели сентября в пять раз превосходят данные января 2022 года, когда Индонезия приняла только 1147 россиян.

При этом, по мнению экспертов АТОР, двумя основными факторами, тормозящими рост турпотока в Индонезию, является отсутствие прямого перелета и сохраняющиеся ковидные ограничения на въезд. Напомним, для въезда в Индонезию, россиянам необходимо предоставить сертификат вакцинации, а также оформить визу по прибытии, либо оформить электронную визу (понадобиться карта международных платежных систем).

Для перелета туристы используют стыковочные рейсы Qatar Airways (через Доху), Turkish Airlines (через Стамбул), Emirates (через Дубай) и др. Какие отели выбирают россияне на Бали, можно почитать – здесь.

Несмотря на все сложности, Индонезии удается быть одной из самых посещаемых россиянами стран Юго-Восточной Азии. По объему российских туристов она обгоняет Вьетнам, который до пандемии был второй после Таиланда страной ЮВА по спросу у туристов из России.

«Спрос на Индонезию не стоит на месте. Ему тяжело, но он движется вверх, ежедневно набирая силу», – говорит Оксана Корж, руководитель направления Юго-Восточной Азии компании ПАКС.

Между тем прямые перелеты из Москвы на Бали и в Джакарту планируют возобновить к лету 2023 года, выразил надежду в сегодняшнем интервью РИА "Новости" посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес. По его словам, на выполнение рейсов претендуют AZUR air и Nordwind.

AZUR air ранее получила разрешение на полеты в индонезийскую столицу, но ей необходимо, согласно индонезийским требованиям, открыть свое представительство в этой стране.

Кроме того, перевозчику нужно предусмотреть резервную посадку для дозаправки в дружественной стране, которая гарантирует, что борт не арестуют, заявил ранее генеральный директор AZUR air Евгений Королев.

Вторая авиакомпания - Nordwind — пока что не получила допуск Росавиации на полеты в Индонезию.

/TOURBUS.RU

