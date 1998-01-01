Профессионалы индустрии гостеприимства обменялись опытом в столице Мордовии

15-18 ноября в Саранске состоялся полуфинал одного из направлений третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Порядка 130 менеджеров индустрии гостеприимства из разных регионов страны собрались в столице республики Мордовия, на площадке Radisson Hotel & Congress Center Saransk, чтобы обменяться опытом с лучшими специалистами в сфере туризма и гостеприимства страны, заявить о себе и своих уникальных туристических идеях, - сообщает наш специальный корреспондент.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов отметил, что» проект, направленный на поиск талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства туризма, их поддержку и кадровое обеспечение всей туристической отрасли страны, реализуется с 2019 года и уже собрал под «своим крылом» более 87 тысяч участников, доказав, что у российского туризма большое будущее.

Деловые программы в этом году объединили сотни людей в Челябинске, Чебоксарах, Иркутске, Минеральных Водах. Нововведением третьего сезона в 2022 году стал запуск открытых программ на очных событиях конкурса в разных городах России, на которые приглашались все желающие. Первый полуфинал направления «Менеджеры индустрии гостеприимства» для профессионалов отрасли прошел в июне в Челябинске, по итогам были отобраны 50 финалистов.

Сегодня - второй полуфинал, в рамках которого конкурсанты провели комплексную оценку своих деловых компетенций, предложили уникальные решения и рекомендации для развития регионального турбизнеса, прошли индивидуальные интервью и аудит, получили различную поддержку со стороны наставников и партнеров Конкурса в реализации своей карьерных целей и профессиональных задач.

В итоге, победители получили возможность войти в состав Экспертного совета крупнейших федеральных программ по развитию туризма, денежные гранты на личное развитие, предложения по трудоустройству, возможность участия в программе наставничества».

Насыщенная образовательная программа конкурса была богата лекциями топовых спикеров индустрии гостеприимства.

Опытом развития культуры сервиса в России и личной философией гостеприимства в формате Q&A поделился президент Федерации рестораторов и отельеров, наставник конкурса Игорь Бухаров, о карьерных возможностях и кадровом потенциале России рассказали управляющий партнер консалтингового бюро Hard Restart, наставник конкурса Андрей Константинов и руководитель конкурса Богдан Кондратов, спикерами конференции в формате TED «Россия вдохновляет» стали генеральный директор компании RussiaDiscovery, наставник конкурса Вадим Мамонтов и др.

В рамках конкурсных испытаний участники прошли ассессмент деловых и управленческих компетенций, решили семь отраслевых кейсов по направлениям деятельности: гостиничный бизнес, организация общественного питания, туроператорская, турагентская деятельность, государственное управление и деятельность государственных учреждений, event-индустрия и бизнес-сектор индустрии гостеприимства и предложили решения для реального бизнеса.

В частности, посетили ресторан национальной мордовской кухни «Мордовское подворье» и в роли «тайного покупателя» провели инспекцию ресторана, аудит гостиницы «Саранск», разработали концепцию проекта обустройства национального маршрута «Зов Торамы», определили перспективную локацию для обустройства пляжно-рекреационной зоны в городском округе Саранск.

Также Республика Мордовия стала площадкой для запуска нового образовательного проекта конкурса «Мастера гостеприимства» – школы акторов туриндустрии «Мастер-кемп». Ее главная цель – формирование и развитие профессиональных компетенций специалистов туриндустрии.

33 гида и экскурсовода из 22 регионов России «прокачали» теоретические и практические навыки в актуальной для индустрии профессии, обменялись опытом, рассказали о своих проектах и погрузились в национальную культуру Республики.

На церемонии закрытия были объявлены даты и место проведения гранд-финала нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства», который объединит финалистов направлений «Менеджеры индустрии гостеприимства» и «Стартапы и прорывные идеи в туризме». Событие состоится в марте 2023 года в городе Пермь.

/TOURBUS.RU