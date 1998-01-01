Города Юга России пригласили в Санкт-Петербург

Профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт Петербург!» с успехом прошло в Волгограде, Ростове, Краснодаре и Сочи

На прошлой неделе Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро при участии представителей сферы гостеприимства Северной столицы успешно провели роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» Маршрут соединил четыре города – Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи.

Основная цель мероприятия – развитие межрегионального сотрудничества, формирование новых деловых контактов и продвижение города на Неве как привлекательного туристского направления для путешествий в предстоящем зимнем сезоне и с перспективой на следующий год.

Главные акценты программы роуд-шоу были сделаны на представлении зимних туристских предложений, интересных мест на карте города. Представители отрасли гостеприимства рассказали, как Петербург расширяет привычные рамки культурно-познавательного туризма, предлагая гостям посетить не только стандартные экскурсии и увидеть классические достопримечательности, но и новые точки притяжения – смотровые площадки, креативные пространства, гастрономические заведения.

Посетители роуд-шоу узнали, как развивается «Новая культурная и туристская география», какие необычные выставки и экспозиции предлагают классические музеи, как обновляют и пополняют свои календари событий общественные пространства города на Неве.

В каждом регионе презентацию возможностей Северной столицы завершали воркшопы и розыгрыши призов, предоставленных петербургскими участниками роуд-шоу – сувениров, ваучеров для участия в экскурсиях, на проживание в отелях города, приглашений в фам-туры.

Мероприятие вызвало заметный интерес со стороны региональных турагентств. В общей сложности презентации посетили представители около 230 специалистов, которые смогли из первых уст узнать о новых программах, задеть интересующие вопросы, пообщаться и установить прямые контакты с представителями туристской сферы Санкт-Петербурга.

Южное роуд-шоу стало продолжением комплексной маркетинговой политики Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга по продвижению туристского потенциала города на внутреннем и зарубежном рынках. Ранее подобные мероприятия были проведены для профессионалов индустрии туризма Поволжья, Урала и Сибири.

Также на главных улицах, объектах транспортной инфраструктуры и в аэропортах российских городов-миллионников были размещены информационные материалы о Северной столице, а на улицы Казани вышли двухэтажные туристские автобусы с видами Петербурга и призывом посетить его.

Слово посетителям роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»:

Галина Харламова, руководитель турагентства «Гала-Тур» (Волгоград):

-Все было интересно, отлично организовано. Обязательно будем отправлять туристов в Петербург. Между городами удобная логистика. Сегодня представили достойные отели, в которых будем размещать своих ВИП-туристов.

Светлана Белугина, менеджер турфирмы «Май травел Путешествия» (Ростов-на-Дону):

-Очень познавательно, доступно. К сожалению, в последнее время не продавали туры в Санкт-Петербург. Специально пришли на презентации, чтобы узнать все программы по Петербургу, найти интересные предложения. Цены на туры в Питер абсолютно доступные. Теперь будем обязательно отправлять туристов.

Организация мероприятия была на высшем уровне!

Татьяна Черкасская, менеджер по туризму турагентства «Жизнь в путешествии» (Краснодар):

- Было очень полезным именно открытие новых туристских площадок, мест и музеев в Петербурге. Для меня очень важно, что приехали отельеры. Я познакомилась со всеми отелями-участниками. Мы продаём туры в Петербург, но редко.

Теперь, после мероприятия, – у нас больше информации, больше идей, чтобы отправлять новых туристов.

Ольга Субботина, заместитель генерального директора компании «Ривьера Сочи» (Сочи):

- Было очень интересно. Несмотря на то, что я сама бываю в Питере по несколько раз в год и мы отправляем группы, я для себя открыла несколько новых мест осмотра, гостиниц и пунктов питания туристов.

Заинтересовали отели «Гранд отель Мойка 22» и Wawelberg – спасибо, что рассказали о них! С «Азимутом» мы прекрасно работаем – размещаем там группы туристов.

Пару туроператоров я раньше не знала. Теперь будем сотрудничать с ними для расширения ассортимента.