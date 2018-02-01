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21 ноября
С сегодняшнего дня российские туристы могут оформлять банковские карты на Шри-Ланке
Для этого требуется заранее дистанционно открыть счет в People's Bank
Как мы сообщали ранее, с сегодняшнего дня российские туристы смогут дистанционно и бесплатно открывать счета в ланкийском банке People's Bank. Забрать карту можно будет на Шри-Ланк, а полученные карты Visa и Mastercard будут работать по всему миру.
Как сообщает АТОР со ссылкой на Александру Сукневу, начальника отдела валютного контроля Национального инвестиционно-промышленного банка (НИПБ), сотрудничающего с People's Bank, для начала необходимо будет заполнить анкету и отправить ее в банк. Сделать это можно самостоятельно. В этом случае процедура для заявителя будет бесплатной. Запросить открытие счета в ланкийском банке сможет житель любого региона России.
«Второй вариант – обратиться за помощью в заполнении заявления в Национальный инвестиционно-промышленный банк. Такой вариант подойдет только тем, кто может прийти в офис банка в Москве, ведь необходимо будет личное присутствие заявителя. В этом случае все вопросы по оформлению и дальнейшей идентификации заявителя мы берем на себя.
Также в пакете услуг заявитель бесплатно получает карту «Мир» нашего банка. Через нее потом можно будет пополнять счет в Нацинвестпромбанке в рублях без комиссии через Систему быстрых платежей ЦБ РФ из любого банка и далее перечислять средства на карту People's Bank в валюте счета (доллары, евро). Такая услуга в нашем банке стоит 25 тыс. руб. или 5 тыс. руб . – при наличии вклада в Нацинвестпромбанке на сумму от 1 млн. руб.», – рассказала Александра Сукнева.
После заполнения анкеты необходимо будет ждать решения банка - примерно две недели. Ответ придет на личную электронную почту заявителя. Далее уже можно будет получить карту в банке на Шри-Ланке.
Выпускается такая карта бесплатно на пять лет. Годовое обслуживание составляет 500 ланкийских рупий (менее 100 рублей). Пополнить ее можно будет наличными на Шри-Ланке, либо безналичным переводом из России.
Для того, чтобы карта продолжала действовать в других странах, на ней должен оставаться минимальный остаток в размере 50 долларов США.
Шри-Ланку за восемь месяцев 2022 года посетили 50 тыс. российских туристов, доля России в общем объеме иностранного турпотока составила 10%. До пандемии остров принимал 2,2 млн иностранных туристов в год, а доходы бюджета от туристической отрасли составляли $4,3 млрд.
Cейчас регулярные рейсы из России на остров выполняют "Аэрофлот" и Azur Air.
/TOURBUS.RU
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