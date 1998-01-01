В Северной столице обсудили межрегиональную коллаборацию

Вчера в городе на Неве прошла дискуссионная сессия, организованная Конгрессно-выставочным бюро при Комитете по развитию туризма С-Петербурга на тему «Межрегиональная коллаборация. Новый взгляд на создание межрегиональных турпродуктов». Мероприятие объединило представителей органов государственной власти, экспертов въездного и выездного туризма.

Сегодня в России популярна практика создания туристических маршрутов, объединяющих достопримечательности нескольких соседних регионов. Сотрудничество позволяет расширить ассортимент новыми, конкурентоспособными турпродуктами, повысить устойчивость отрасли к внешнему воздействию, увеличить ресурсы для экономического роста каждой из сторон союза.

Петербург как лидер туристской отрасли активно взаимодействует с регионами и помогает развивать новые туристические предложения, отметил Дмитрий Ренев, заместитель генерального директора городского Конгрессно-выставочного бюро. «Используя конгрессно-выставочные мероприятия как инструмент продвижения, Бюро совместно с Комитетом по развитию туризма проводит работу по созданию привлекательного облика региона и страны для разных категорий туристов.

В 2022 году был проведен ряд переговоров, касающихся разработки региональных и межрегиональных туристических продуктов. Для укрепления связей нами был сделан упор на продвижение проекта «Серебряное ожерелье России», - рассказал Дмитрий Ренев.

Опытом работы по реализации проектов поделились представители российской отрасли. Эксперты отметили, что региональные туроператоры проявляют заинтересованность в диалоге, для этого требуется создание дополнительных деловых площадок для встреч и обсуждения общих проблем. В свою очередь туристические информационные центры должны больше рассказывать о существующих достопримечательностях и событиях, составлять медиа-банки.

В дискуссии также приняли участие иностранные спикеры, которые поделились своими мнениями. Пракаш Шарма, организатор индийских фестивалей, продюсер и режиссер, отметил ключевую роль событийного туризма в расширении международной кооперации. По его словам, эффективным инструментом может стать соединение нескольких событий в одном месте: деловой форум, кинофестиваль, модный показ, спортивное соревнования и т. п.

Игорь Егоров, руководитель консалтинговой компании, рассказал о существующей практике Омана и Объединенных Арабских Эмиратов.

По его словам, путешественникам сегодня интересно успеть за одну поездку посетить не только ультрасовременный Дубай с его развлекательными комплексами, но и увидеть уникальную природу и аутентичную культуру соседней страны Оман. Для удовлетворения растущего спроса туроператоры формируют комбинированные туры.

Амира Амирова, эксперт в области проектов приграничного сотрудничества, подчеркнула, что при разработке туристского продукта для иностранных туристов необходимо учитывать менталитет каждого региона и постоянно получать обратную связь от потребителя.

В ходе дискуссии участники назвали ключевые составляющие успеха межрегионального турпродукта, это – продуманная логистика, экскурсионная составляющая и реклама. Команды разработчиков в свою очередь должны работать слажено, быть нацелены на результат и качественное выполнение своих функций. Важно, чтобы каждый регион имел желание развивать свой потенциал и был настроен на продуктивное партнерство.

/TOURBUS.RU