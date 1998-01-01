Из России впервые будут запущены зимние рейсы в Измир

По информации АТОР, авиакомпания Red Wings начнет полеты из Москвы в Измир с 23 декабря.

Рейсы планируется выполнять с частотой один раз в неделю по пятницам из аэропорта «Домодедово» на самолетах SSJ100 вместимостью сто кресел. Вылеты из Москвы запланированы на 9:05, время в пути 5 часов 15 минут.

«Измир является крупнейшим культурным и туристическим центром Турции на побережье Эгейского моря. Red Wings будет единственной российской авиакомпанией, выполняющей прямые рейсы из Москвы в Измир», – пояснили в пресс-службе компании.

Это первая зимняя полетная программа на курорт. Поэтому у специалистов турбизнеса она вызывает некоторые вопросы: рейсы в Измир до пандемии заполнялись хуже других по турецким направлениям в той связи, что этот курорт менее известен российским путешественникам, - отмечают в АТОР.

Однако в условиях сохраняющегося дефицита международного авиасообщения любое направление может стать более востребованным, чем раньше. Летняя полетная программа в Измир уже была перезапущена в 2022 году и – на фоне тотальной нехватки перевозки, и на Эгейское побережье Турции в том числе, программа была успешной.

Однако, зимой, говорят представители ANEX Tour, на всем Эгейском побережье, и в Измире в частности, существенно прохладнее, чем на анталийском побережье. Другие собеседники АТОР напоминают, что в региона Измира относительно мало отелей с подогреваемыми бассейнами, которые могли бы привлекать путешественников в зимнее время.

Несмотря на то, что в самой авиакомпании Red Wings рейс позиционируют как туристический, эксперты предполагают, что он также может способствовать повышению деловой активности между странами и развитию делового туризма.

Измир – крупный промышленный и деловой центр Турции, третий по величине после Стамбула и Анкары город в стране.

На данный момент опрошенные туроператоры не ответили на вопрос о намерении брать блоки мест на зимних рейсах.

Стоимость авиабилетов с багажом из Москвы в Измир и обратно на новогодние каникулы составит 71,2 тыс. руб. за одного человека. Выбор места при этом тарифе останется платным.

В январе 2023 года туда-обратно с багажом можно слетать уже за 48 тыс. руб. на одного. Минимальный тариф в одну сторону без багажа начинается от 25 тыс. руб.

/TOURBUS.RU