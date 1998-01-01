На Новый год туристы собрались в Сочи, Египет, ОАЭ и Таиланд

Российские туристы традиционно бронируют на новогодние праздники Турцию, Россию, ОАЭ и Египет, однако в этом году повышенным спросом пользуются и страны Юго-Восточной Азии, куда туроператоры впервые после отмены антиковидных ограничений запустили чартерные программы, - сообщает «Интерфакс».

«По сравнению с прошлым годом спрос на туры на новогодние праздники уменьшился, но незначительно. В топ-5 зарубежных направлений входят Египет, ОАЭ, Турция, Таиланд и Россия. Причем по сравнению с прошлым годом путешественники выбирают Турцию для зимнего отдыха на 55% чаще», — рассказала «Интерфаксу» руководитель департамента по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Она отметила, что среди российских направлений на Новый год популярны прибрежный и горнолыжный кластер в Сочи, отдых в Кавминводах и экскурсионные поездки в Санкт-Петербург.

Египет и Турция не менее востребованы и у туроператора «Интурист»: доля этих направлений в общей структуре продаж составляет 30 и 29% соответственно. На третьем месте Россия с долей в 28%.

«Активному росту продаж Египта способствует появление новых рейсов из регионов РФ в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Из топовых направлений на этот Новый год выпали Доминикана, куда нет прямых рейсов, и Куба, куда их очень мало», — пояснили в пресс-службе.

Также среди популярных новогодних направлений у «Интуриста» в этом году Абхазия, ОАЭ, Шри-Ланка, Таиланд и Венесуэла. «В целом с начала ноября спрос на туры в Египет и Таиланд активизировался. На тайском направлении объем продаж растет благодаря появлению чартерной перевозки из Москвы и регионов. Востребованной оказалась и Венесуэла: мы уже дважды увеличили свой блок мест на рейсах авиакомпании Conviasa в Каракас и Порламар на остров Маргарита», — отметили в компании.

В топе продаж у туроператора Fun&Sun – ОАЭ, Россия, Таиланд, Турция и Египет.

«По объему бронирований туров на новогодние праздники мы пока идем вровень с прошлым годом», — рассказали в пресс-службе компании.

Между тем, в TEZ Tour на новогодние праздники фиксируют рост числа бронирований почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на некоторое замедление продаж в сентябре, сейчас спрос на зимние путешествия существенно оживился.

Самым востребованным направлением у туроператора стал Египет, на долю которого приходится более 50% заявок. Далее следуют ОАЭ с долей около 15% и замыкают тройку лидеров практически в равных пропорциях Турция, Мальдивы и Таиланд.

Лидером по числу бронирований на новогодние каникулы в Anex Tour стали ОАЭ, за ними следуют Турция, Шри-Ланка, Египет и Индия.

«Успешный старт продаж туров в Таиланд на прошлой неделе дает основания полагать, что страна имеет высокие шансы войти в этот рейтинг немного позднее», — добавили в пресс-службе туроператора.

Как отмечают туроператоры, в текущих условиях цены на путешествия подросли из-за дефицита зарубежной перевозки, и это привело к изменениям предпочтений туристов.

Как отметили в Fun&Sun, для поездок за рубеж россияне сейчас стараются выбирать гостиницы более высокой категории на более длительные сроки, а по России предпочитают отправляться в короткие путешествия, если речь идет не о турах в рамках чартерных программ с фиксированными сроками заездов.

/TOURBUS.RU