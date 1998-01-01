Петербургский форум Travel Hub-2022 пройдет в декабре в новом формате

В этом году темой форума станет устойчивое развитие туризма и его влияние на социально-экономическое развитие в современных условиях

С 7 по 9 декабря в Северной столице состоится Петербургский международный туристский форум Travel Hub-2022 – ключевое деловое событие в сфере туризма.

В этом году форум пройдет в концептуально новом формате, объединив несколько мероприятий под общей темой: устойчивое развитие туризма и его влияние на социально-экономическое развитие регионов и страны в современных условиях.

В новых условиях возникают не только дополнительные вызовы, но и вопросы эффективного взаимодействия в сфере путешествий между органами власти, бизнесом, инвесторами, представителями смежных отраслей.

Что принес 2022 год и каковы тенденции на будущее – представители отрасли совместно сформулируют ответы на эти вопросы на Петербургском международном туристском форуме.

Трехдневная программа форума включает несколько деловых мероприятий – пленарные, дискуссионные и форсайт сессии, круглые столы и конференции, сопровождаемые онлайн-трансляцией. Запланировано более 50 ярких выступлений, прогнозы и эксклюзивная информация о самых важных вопросах развития внутреннего и въездного туризма.

Участникам и гостям продемонстрируют лучшие туристские проекты страны, а сотрудников индустрии подготовят к перезапуску процессов, связанных с приемом гостей из-за рубежа. Можно будет включиться в нестандартное соперничество систем онлайн-бронирования.

Отдельные мероприятия будут посвящены деловому, образовательному, промышленному, научно-познавательному, а также медицинскому и оздоровительному туризму.

Также, в рамках форума эксперты обсудят стратегию продвижения регионов-участников кластера «Серебряное ожерелье России» и поделятся идеями модернизации развития сферы путешествий в других субъектах РФ.

К участию в форуме приглашены представители федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере туризма, профильных ассоциаций и союзов; отели, туроператоры и другие крупнейшие игроки туристского бизнеса и смежных отраслей; разработчики и пользователи IT-технологий; представители научных и образовательных учреждений, промышленных предприятий, - сообщили нам в Комитете по развитию туризма С-Петербурга.

/TOURBUS.RU