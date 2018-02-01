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С 21 ноября российские туристы смогут оформить на Шри-Ланке платежные карты

Дебетовую карту, выданную Народным банком Шри-Ланки, можно будет использовать и в других странах

Российские туристы с 21 ноября смогут использовать на Шри-Ланке платежные карты, выпущенные совместно местным People’s Bank и российским Нацинвестпромбанком, сообщили cегодня в пресс-службе посольства страны в РФ.

"Посольство Шри-Ланки в Москве инициировало сотрудничество между Народным банком Шри-Ланки (People’s Bank) и Национальным инвестиционно-промышленным банком в России (НИПБ) с целью создания платформы для российских туристов, позволяющей осуществлять денежные переводы на Шри-Ланку в ланкийских рупиях с 21 ноября 2022 года", — рассказали в посольстве.

Там уточнили, что желающим использовать услугу туристам необходимо открыть счет в долларах или евро в шри-ланкийском банке за две недели до поездки, скачав заявку на открытие счета на сайте посольства.

После того, как счет будет открыт, туристу необходимо посетить офис НИПБ в Москве и открыть текущий счет в рублях и иностранной валюте, чтобы перевести средства на личный счет на Шри-Ланке.

"По прибытии на Шри-Ланку турист получает дебетовую карту Visa или MasterCard. Дебетовая карта может использоваться для осуществления платежей на Шри-Ланке и снятия наличных в любых банкоматах (отделениях) в ланкийских рупиях по действующему обменному курсу.

При отъезде туристы могут закрыть счет, сняв остаток в соответствующей иностранной валюте", — добавили в посольстве.

По данным дипмиссии, при желании россияне смогут продолжить использовать счет, имея минимальный баланс в размере $50 или эквивалент в соответствующей иностранной валюте.

"Дебетовую карту, выданную Народным банком Шри-Ланки, можно использовать в других странах для осуществления платежей при наличии достаточного баланса на личном счете", — подчеркнули в посольстве.

Подробно об услуге можно узнать на сайте посольства.

Как сообщал ранее «Интерфакс», в октябре между одним из крупнейших банков Шри-Ланки и Нацинвестпромбанком прошли переговоры по организации выпуска платежных карт, которые могли бы использовать на отдыхе российские туристы. Предполагалось, что необходимые согласования займут 1-2 месяца.

Напомним, что ранее "Аэрофлот" и AZUR air начали прямые рейсы на Шри-Ланку.

Шри-Ланку за восемь месяцев 2022 года посетили 50 тыс. российских туристов, доля России в общем объеме иностранного турпотока составила 10%. До пандемии остров принимал 2,2 млн иностранных туристов в год, а доходы бюджета от туристической отрасли составляли $4,3 млрд.

/TOURBUS.RU