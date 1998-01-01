Посольство ОАЭ: «Для въезда в Эмираты обратного билета не требуется»

В посольстве ОАЭ в России опровергли информацию о рекомендации к туристам по наличию обратного билета при въезде в страну, - сообщает сегодня РБК.

«Посольство имеет честь обратить внимание, что гражданам Российской Федерации, желающим посетить Объединенные Арабские Эмираты приобретение обратного билета при въезде в ОАЭ не требуется», — заявили РБК в диппредставительстве.



Ранее издание Profil.Travel написало, что авиакомпания Air Arabia уведомила агентов об изменении условий въезда в ОАЭ. По данным портала, с 7 ноября иностранные граждане, посещающие страну с туристическими целями, обязаны иметь обратный билет.



По мнению экспертов туротрасли, подобная мера направлена прежде всего на иностранных туристов, которые могут воспользоваться безвизовым режимом, чтобы остаться в ОАЭ на более длительный срок, указывает Profi.Travel.

Гендиректор ART-TOUR Дмитрий Арутюнов считает, что решение никак не отразится на тех, кто «действительно едет в ОАЭ в отпуск»: турагентства в основном и так бронируют клиентам билеты в обе стороны, потому что это дешевле.



Москва и Абу-Даби подписали соглашение о взаимной отмене виз летом 2018 года, в феврале 2019-го оно вступило в силу. Туристы из России могут не оформлять визу заранее, а получить ее бесплатно уже по прилете в ОАЭ, и наоборот.

Турист может находиться в стране 90 дней в течение 180 суток. При желании по истечении 90 дней визу можно продлить за деньги.



Напомним, что сейчас AirArabia выполняет рейсы из Москвы в Шарджу, а также запланировала прямые перелеты в Шарджу из Казани, Уфы и Екатеринбурга с начала декабря.

Кроме того, как мы сообщали вчера, Air Arabia Abu Dhabi с 18 ноября начнет летать из Абу-Даби в Москву (аэропорт "Домодедово"). Согласно сообщению перевозчика, рейсы будут выполняться на Airbus A320 пять раз в неделю, с 1 декабря — ежедневно.

Стоимость билетов из Москвы в Абу-Даби в конце ноября начинается от 17,9 тыс. рублей без багажа (18,8 тыс. рублей с багажом). Обратный билет – от 22,8 тыс. рублей без багажа (23,7 тыс. рублей с багажом).

Для Air Arabia Abu Dhabi новый маршрут в Москву станет 27-м направлением после Египта, Ливана, Кувейта, Бахрейна, Азербайджана, Индии, Бангладеш, Турции и других стран, куда компания летает прямыми рейсами из Абу-Даби.

/TOURBUS.RU