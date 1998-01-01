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17 ноября
Посольство ОАЭ: «Для въезда в Эмираты обратного билета не требуется»
Дипломаты опровергли информацию авиакомпании Air Arabia об изменении условий въезда в ОАЭ
В посольстве ОАЭ в России опровергли информацию о рекомендации к туристам по наличию обратного билета при въезде в страну, - сообщает сегодня РБК.
Гендиректор ART-TOUR Дмитрий Арутюнов считает, что решение никак не отразится на тех, кто «действительно едет в ОАЭ в отпуск»: турагентства в основном и так бронируют клиентам билеты в обе стороны, потому что это дешевле.
Турист может находиться в стране 90 дней в течение 180 суток. При желании по истечении 90 дней визу можно продлить за деньги.
Кроме того, как мы сообщали вчера, Air Arabia Abu Dhabi с 18 ноября начнет летать из Абу-Даби в Москву (аэропорт "Домодедово"). Согласно сообщению перевозчика, рейсы будут выполняться на Airbus A320 пять раз в неделю, с 1 декабря — ежедневно.
Стоимость билетов из Москвы в Абу-Даби в конце ноября начинается от 17,9 тыс. рублей без багажа (18,8 тыс. рублей с багажом). Обратный билет – от 22,8 тыс. рублей без багажа (23,7 тыс. рублей с багажом).
Для Air Arabia Abu Dhabi новый маршрут в Москву станет 27-м направлением после Египта, Ливана, Кувейта, Бахрейна, Азербайджана, Индии, Бангладеш, Турции и других стран, куда компания летает прямыми рейсами из Абу-Даби.
/TOURBUS.RU
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