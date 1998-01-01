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17 ноября
Опубликована программа форума «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России»
Всероссийский форум состоится в Самаре 25 ноября
Опубликована программа Всероссийского форума «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России», который состоится 25 ноября в Самаре.
Главная тема обсуждения: деловой туризм для комплексного развитие территорий, использования инфраструктуры нового поколения для проведения мероприятий. В настоящее время отмечается активизация запросов на проведение в регионах крупных деловых и корпоративных мероприятий. Важно обеспечить совпадение интересов регионов и крупнейших заказчиков мероприятий в рамках задач по развитию территорий.
В мероприятиях форума примут участие руководители ОИВ, офисов по развитию территорий, региональных ТПП, региональных конвеншен-бюро и ТИЦ, представители конгрессных центров, событийных площадок, отелей, организаторы мероприятий.
В продолжение тренда на переход мероприятий в офф-лайн на деловую программу зарегистрировались более 150 человек из различных регионов России.
В профессиональных дискуссиях примут участие 25 спикеров, основные тематические треки:
- Национальные приоритеты в области развития делового туризма
- Создание инфраструктуры нового поколения для проведения мероприятий
- Роль региональных структур в развитии деловой привлекательности территорий
- Особенности создания турпродукта для деловых гостей туристских территорий
- Как туристические возможности региона определяют привлекательность для бизнеса и федеральных/региональных событий
Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация.
Партнерами мероприятий являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, АНТОР.
Самарская область - регион-партнер, Пермь - город-партнер.
По окончании форума - торжественная церемония вручения национальной премии Russian Business Travel & MICE Award.
#территорияделовоготуризма #MICEврегионахРоссии
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