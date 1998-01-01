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Опубликована программа форума «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России»

Всероссийский форум состоится в Самаре 25 ноября

Опубликована программа Всероссийского форума «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России», который состоится 25 ноября в Самаре.

Главная тема обсуждения: деловой туризм для комплексного развитие территорий, использования инфраструктуры нового поколения для проведения мероприятий. В настоящее время отмечается активизация запросов на проведение в регионах крупных деловых и корпоративных мероприятий. Важно обеспечить совпадение интересов регионов и крупнейших заказчиков мероприятий в рамках задач по развитию территорий.

В мероприятиях форума примут участие руководители ОИВ, офисов по развитию территорий, региональных ТПП, региональных конвеншен-бюро и ТИЦ, представители конгрессных центров, событийных площадок, отелей, организаторы мероприятий.

В продолжение тренда на переход мероприятий в офф-лайн на деловую программу зарегистрировались более 150 человек из различных регионов России.

В профессиональных дискуссиях примут участие 25 спикеров, основные тематические треки:

- Национальные приоритеты в области развития делового туризма

- Создание инфраструктуры нового поколения для проведения мероприятий

- Роль региональных структур в развитии деловой привлекательности территорий

- Особенности создания турпродукта для деловых гостей туристских территорий

- Как туристические возможности региона определяют привлекательность для бизнеса и федеральных/региональных событий

Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Партнерами мероприятий являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, АНТОР.

Самарская область - регион-партнер, Пермь - город-партнер.

По окончании форума - торжественная церемония вручения национальной премии Russian Business Travel & MICE Award.

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