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17 ноября
ЦИФРА НЕДЕЛИ: Россия — на пятом месте по турпотоку в Израиль
Согласно данным Минтуризма страны, с начала года на Святой земле побывали 118 тыс. наших туристов
Израиль с января по октябрь принял более 2 млн иностранных туристов, в том числе почти 118 тыс. российских, сообщили нам в министерстве туризма страны.
«В октябре 2022 года в Израиль въехало 333 тыс. туристов из всех стран мира, что на 25% меньше, чем в октябре 2019 г. С января по октябрь число иностранных туристов составило более 2 млн. Это на 44% меньше, чем за аналогичный период доковидного 2019 года.
Цифры говорят о продолжающейся тенденции к восстановлению въездного туризма в страну», — говорится в сообщении.
По прогнозам министерства, общий иностранный турпоток в Израиль в 2022 году достигнет 2,4-2,6 млн человек.
Среди стран-лидеров по числу туристов в этом году — США (632,5 тыс.), Франция (188, 5 тыс.), Великобритания (143, 6 тыс), Германия (118 тыс.).
Россия, из которой также приехали почти 118 тысяч туристов, заняла пятое место.
В 2019 году Израиль принял 3,7 млн иностранных туристов, в 2021 году — 300 тыс.
При этом, как сообщает сегодня РСТ, данные российской Погранслужбы за 9 месяцев этого года показывают практически в семь раз меньший поток туристов из России в Израиль – всего 18,7 тыс. человек.
По словам туроператоров, ближе к реальности израильские цифры. «Думаю, с начала года в Израиле действительно побывало не менее 100 тысяч российских туристов. У нас небольшой, но стабильный поток туристов, немало постоянных клиентов, которые едут лечиться.
По некоторым видам заболеваний Израилю трудно найти альтернативу», – пояснила директор по развитию компании ICS Travel Group Оксана Волканова.
«У нас экскурсионных и пляжных туристов в Израиль было довольно мало в этом году, но зато многие побывали там в рамках морских круизов», – сообщила руководитель департамента продвижения компании PAC Group Надежда Найдис.
«Прямых рейсов стало больше. Сейчас летают El Al, Red Wings, «Азимут». Много рейсов не только из Москвы, но и из южных городов России, – говорит руководитель профильного отдела компании «Ванд Тревел» Людмила Озик.- Самолеты летают с полной загрузкой. Мы выставили новогодние программы, спрос есть, но пока ниже ожиданий. В любом случае, Израиль сейчас – это не массовый туризм, а индивидуальный, хотя цены на размещение и обслуживание хорошие».
По словам эксперта, несмотря на увеличение перевозки, авиабилеты из-за высокого спроса остаются дорогими. «И дело не в динамических ценах, потому что даже на раннем этапе, за пару месяцев до вылета, они уже недешевые. У нас блок на EL Al, билет обходится в 89,9 тысяч рублей. Причем дорогой перелет не только EL Al, но и Red Wings».
Как напоминает РСТ, авиакомпании продолжают наращивать перевозку. В ноябре El Al и «Азимут» в два раза увеличили количество рейсов в Тель-Авив из аэропортов Москвы, Минеральных Вод и Сочи. В конце ноября Red Wings открывает прямые рейсы в Тель-Авив из Екатеринбурга и Сочи в дополнение к вылетам из Москвы и Жуковского.
/TOURBUS.RU
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