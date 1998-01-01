Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Россия — на пятом месте по турпотоку в Израиль Согласно данным Минтуризма страны, с начала года на Святой земле побывали 118 тыс. наших туристов

Израиль с января по октябрь принял более 2 млн иностранных туристов, в том числе почти 118 тыс. российских, сообщили нам в министерстве туризма страны. «В октябре 2022 года в Израиль въехало 333 тыс. туристов из всех стран мира, что на 25% меньше, чем в октябре 2019 г. С января по октябрь число иностранных туристов составило более 2 млн. Это на 44% меньше, чем за аналогичный период доковидного 2019 года. Цифры говорят о продолжающейся тенденции к восстановлению въездного туризма в страну», — говорится в сообщении. По прогнозам министерства, общий иностранный турпоток в Израиль в 2022 году достигнет 2,4-2,6 млн человек. Среди стран-лидеров по числу туристов в этом году — США (632,5 тыс.), Франция (188, 5 тыс.), Великобритания (143, 6 тыс), Германия (118 тыс.). Россия, из которой также приехали почти 118 тысяч туристов, заняла пятое место. В 2019 году Израиль принял 3,7 млн иностранных туристов, в 2021 году — 300 тыс. При этом, как сообщает сегодня РСТ, данные российской Погранслужбы за 9 месяцев этого года показывают практически в семь раз меньший поток туристов из России в Израиль – всего 18,7 тыс. человек. По словам туроператоров, ближе к реальности израильские цифры. «Думаю, с начала года в Израиле действительно побывало не менее 100 тысяч российских туристов. У нас небольшой, но стабильный поток туристов, немало постоянных клиентов, которые едут лечиться. По некоторым видам заболеваний Израилю трудно найти альтернативу», – пояснила директор по развитию компании ICS Travel Group Оксана Волканова. «У нас экскурсионных и пляжных туристов в Израиль было довольно мало в этом году, но зато многие побывали там в рамках морских круизов», – сообщила руководитель департамента продвижения компании PAC Group Надежда Найдис. «Прямых рейсов стало больше. Сейчас летают El Al, Red Wings, «Азимут». Много рейсов не только из Москвы, но и из южных городов России, – говорит руководитель профильного отдела компании «Ванд Тревел» Людмила Озик.- Самолеты летают с полной загрузкой. Мы выставили новогодние программы, спрос есть, но пока ниже ожиданий. В любом случае, Израиль сейчас – это не массовый туризм, а индивидуальный, хотя цены на размещение и обслуживание хорошие». По словам эксперта, несмотря на увеличение перевозки, авиабилеты из-за высокого спроса остаются дорогими. «И дело не в динамических ценах, потому что даже на раннем этапе, за пару месяцев до вылета, они уже недешевые. У нас блок на EL Al, билет обходится в 89,9 тысяч рублей. Причем дорогой перелет не только EL Al, но и Red Wings». Как напоминает РСТ, авиакомпании продолжают наращивать перевозку. В ноябре El Al и «Азимут» в два раза увеличили количество рейсов в Тель-Авив из аэропортов Москвы, Минеральных Вод и Сочи. В конце ноября Red Wings открывает прямые рейсы в Тель-Авив из Екатеринбурга и Сочи в дополнение к вылетам из Москвы и Жуковского. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка