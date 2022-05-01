Еврокомиссия одобрила вступление Болгарии, Хорватии и Румынии в Шенгенскую зону

Восьмого декабря Совет юстиции и внутренних дел ЕС проголосует за полное участие трех стран в Шенгенской зоне

Еврокомиссия призвала Совет ЕС включить в Шенгенское соглашение Болгарию, Румынию и Хорватию, поскольку страны эффективно выполнили все условия для присоединения к безвизовому пространству, следует из заявления на сайте Еврокомиссии (ЕК), которое цитирует «Интерфакс».

«В течение многих лет эти государства вносили значительный вклад в нормальное функционирование Шенгенской зоны, в том числе во время пандемии и совсем недавно, когда обострился конфликт в Украине. Хотя Болгария, Румыния и Хорватия уже частично связаны шенгенскими правилами, внутренний пограничный контроль со странами шенгена все еще существует, и они не пользуются всеми преимуществами членства.

Поэтому требованием в отношении этих стран является признание их частью Шенгенской зоны», — говорится в сообщении.

Как отметили в Еврокомиссии, 8 декабря Совет юстиции и внутренних дел проголосует за полное участие Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенгенской зоне без внутреннего пограничного контроля.

Как считают в ЕК, расширение перечня стран-членов Шенгенского соглашения сделает Европу более безопасной за счет усиленной защиты общих внешних границ и эффективного сотрудничества правоохранительных органов.

За счет отсутствия потери времени на пограничных пунктах облегчатся контакты между людьми, а Европа станет более привлекательной, как самая большая в мире территория без внутреннего пограничного контроля.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, с прошлого месяца консульства Болгарии в Москве и Санкт-Петербург изменили условия выдачи мультивиз. Теперь для их оформления необходима или ранее выданная болгарская или шенгенская виза в действующем или закончившемся загранпаспорте.

При отсутствии ранее выданных болгарских или шенгенских виз российским заявителям будет оформляться однократная краткосрочная виза, по которой можно будет въехать только в Болгарию, или двукратная краткосрочная виза, по которой, кроме Болгарии, можно будет въехать в Румынию, Хорватию и на Кипр, но только один раз во время срока действия визы.

/TOURBUS.RU