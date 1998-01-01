Авиакомпании РФ предлагают возобновить федеральную программу предоставления семейных субсидий на авиаперевозки, действовавшую в 2021 году, - сообщает сегодня «Интерфакс».

"С целью развития адресной поддержки семьям предлагается восстановить действие программы по постановлению правительства №1176 в 2023 году", — говорится в материалах Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейших авиаперевозчиков РФ), опубликованных на сайте объединения.

По данным АЭВТ, в 2021 году на программу было выделено 1,2 млрд руб. Перевозки выполнялись семью авиакомпаниями по 35 маршрутам, всего было перевезено 126,7 тыс. пассажиров. В бюджет-2022 субсидии не закладывались.

Среди других предложений АЭВТ — продлить на весь 2023 год субсидии авиакомпаниям на возмещение части затрат на фоне действия западных санкций (в 2022 году на эти цели было выделено 100 млрд руб.), а также ввести ежегодную индексацию субсидий, выделяемых государством на перевозки между регионами РФ, минуя Москву; между центральной частью страны и Дальним Востоком, Крымом, Калининградом.

По прогнозу АЭВТ, по итогам 2022 года российские авиакомпании перевезут около 94 млн человек. При отсутствия действующих мер господдержки пассажиропоток мог составить всего 74 млн человек, "что фактически равносильно откату отрасли и влияния ее на экономику страны на уровень 2012 года", сказано в материалах ассоциации.

За весь 2022 год авиакомпании перевезут около 100 млн пассажиров, прогнозировали ранее в Минтрансе РФ: это на 10% меньше, чем в 2021 году, и на 22% — относительно результата доковидного 2019 года.

В конце октября замглавы ведомства Игорь Чалик говорил журналистам, что будет перевезено, "наверное, чуть меньше". Это связано с закрытием 11 аэропортов на юге и в центральной части РФ, объяснял он.