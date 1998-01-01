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16 ноября
Город на Неве ждет аргентинских туристов
Представители ведущих туркомпаний Аргентины проводят в эти днит деловые встречи с петербургскими коллегами
Представители ведущих аргентинских туркомпаний проведут деловые встречи с коллегами в рамках информационного тура «Добро пожаловать в Санкт Петербург». Мероприятие, организованное Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга при участии Городского туристско-информационного бюро, стартовало 13 ноября и продлится в течение нескольких дней.
Основная цель информационного тура – познакомить представителей сферы путешествий Аргентины с петербургскими новинками осенне-зимнего сезона, классическими программами, новой туристской географией города на Неве и определить перспективные направления взаимодействия в будущем году.
«Вызовы времени нередко подталкивают развитие туризма, стимулируют профессионалов к поиску новых решений. Наш диалог с зарубежными партнёрами даже в самые сложные периоды не прерывался, скорее он набирает обороты. Свидетельство этому - сегодняшнее мероприятие.
Мы хотим показать вам как работает туристская индустрия гостеприимства Санкт Петербурга, чтобы Вы оценили с профессиональной точки зрения уровень нашего гостеприимства.
Тем более, что впереди "Русская зима" в Санкт Петербурге, не за горами новый туристский год с новыми возможностями для путешествий. Мы рассчитываем, что он будет периодом роста интереса Ваших туристов к нашим предложениям и со своей стороны готовы обеспечить все необходимое для этого» - отметил в своем обращении к участникам встречи председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.
В ходе воркшопа, который состоялся вчера, представители трех десятков компаний туриндустрии Санкт Петербурга и Аргентины обсудили перспективы въездного туризма из стран Латинской Америки в современных условиях и наметили планы по приему гостей. Большой интерес у аргентинцев, помимо классических культурных маршрутов и событийного туризма, вызвали предложения Северной столицы по конгрессно-выставочному туризму. Была высказана и заинтересованность в путешествиях с образовательными и оздоровительными целями.
Аргентина третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки. Экономика страны относится к типу быстроразвивающихся и находится на третьем месте в Латинской Америке по ВВП на душу населения, обладает значительным числом людей, заинтересованных в путешествиях по миру.
В настоящее время граждане этой страны могут въезжать в Россию без визы в туристских целях.
Представители аргентинского турбизнеса поделились своими впечатлениями о поездке:
Флоренсия Гарсия, коммерческий директор туристской компании:
- Наше путешествие началось очень ярко, мы прилетели только вчера в Санкт Петербург и уже столько эмоций. Очень полезные встречи, все из разных сфер и с большинством людей легко находить общий язык. Такие знакомства очень нужны, все встречи получились эффективными.
Николас Корбалан, исполнительный директор компании–туроператора:
- Мне понравился формат, это очень нужные контакты. Я узнал больше об особенностях туризма в Санкт Петербурге и получил полезную информацию о возможностях города. Уверен, что мы можем поработать вместе.
Виктория Додеро, директор туристской фирмы:
- Это достаточно интересный формат. Я уже понимаю примерно какой маршрут будет и с кем можно взаимодействовать в будущем. Безусловно, это культурно-познавательный туризм и, конечно, событийный. Хотелось бы показать в следующем году нашим подрастающим поколениям «Алые паруса».
/TOURBUS.RU
Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга
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