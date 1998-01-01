Новости Город на Неве ждет аргентинских туристов Представители ведущих туркомпаний Аргентины проводят в эти днит деловые встречи с петербургскими коллегами

Представители ведущих аргентинских туркомпаний проведут деловые встречи с коллегами в рамках информационного тура «Добро пожаловать в Санкт Петербург». Мероприятие, организованное Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга при участии Городского туристско-информационного бюро, стартовало 13 ноября и продлится в течение нескольких дней. Основная цель информационного тура – познакомить представителей сферы путешествий Аргентины с петербургскими новинками осенне-зимнего сезона, классическими программами, новой туристской географией города на Неве и определить перспективные направления взаимодействия в будущем году. «Вызовы времени нередко подталкивают развитие туризма, стимулируют профессионалов к поиску новых решений. Наш диалог с зарубежными партнёрами даже в самые сложные периоды не прерывался, скорее он набирает обороты. Свидетельство этому - сегодняшнее мероприятие. Мы хотим показать вам как работает туристская индустрия гостеприимства Санкт Петербурга, чтобы Вы оценили с профессиональной точки зрения уровень нашего гостеприимства. Тем более, что впереди "Русская зима" в Санкт Петербурге, не за горами новый туристский год с новыми возможностями для путешествий. Мы рассчитываем, что он будет периодом роста интереса Ваших туристов к нашим предложениям и со своей стороны готовы обеспечить все необходимое для этого» - отметил в своем обращении к участникам встречи председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев. В ходе воркшопа, который состоялся вчера, представители трех десятков компаний туриндустрии Санкт Петербурга и Аргентины обсудили перспективы въездного туризма из стран Латинской Америки в современных условиях и наметили планы по приему гостей. Большой интерес у аргентинцев, помимо классических культурных маршрутов и событийного туризма, вызвали предложения Северной столицы по конгрессно-выставочному туризму. Была высказана и заинтересованность в путешествиях с образовательными и оздоровительными целями. Аргентина третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки. Экономика страны относится к типу быстроразвивающихся и находится на третьем месте в Латинской Америке по ВВП на душу населения, обладает значительным числом людей, заинтересованных в путешествиях по миру. В настоящее время граждане этой страны могут въезжать в Россию без визы в туристских целях. Представители аргентинского турбизнеса поделились своими впечатлениями о поездке: Флоренсия Гарсия, коммерческий директор туристской компании: - Наше путешествие началось очень ярко, мы прилетели только вчера в Санкт Петербург и уже столько эмоций. Очень полезные встречи, все из разных сфер и с большинством людей легко находить общий язык. Такие знакомства очень нужны, все встречи получились эффективными. Николас Корбалан, исполнительный директор компании–туроператора: - Мне понравился формат, это очень нужные контакты. Я узнал больше об особенностях туризма в Санкт Петербурге и получил полезную информацию о возможностях города. Уверен, что мы можем поработать вместе. Виктория Додеро, директор туристской фирмы: - Это достаточно интересный формат. Я уже понимаю примерно какой маршрут будет и с кем можно взаимодействовать в будущем. Безусловно, это культурно-познавательный туризм и, конечно, событийный. Хотелось бы показать в следующем году нашим подрастающим поколениям «Алые паруса». /TOURBUS.RU Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт Петербурга

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка