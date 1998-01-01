|
16 ноября
Горячие авиановости
Air Arabia Abu Dhabi начинает летать из Абу-Даби в Москву/ "Аврора" свяжет Хабаровск с Харбином/ Nordwind полетит из Волгограда на курорты Египта
Air Arabia Abu Dhabi начинает летать из Абу-Даби в Москву
Air Arabia Abu Dhabi, первая низкобюджетная авиакомпания столицы ОАЭ, с 18 ноября начнет летать из Абу-Даби в Москву (аэропорт "Домодедово").
Согласно сообщению перевозчика, рейсы будут выполняться на Airbus A320 пять раз в неделю, с 1 декабря — ежедневно.
Для Air Arabia Abu Dhabi новый маршрут в Москву станет 27-м направлением после Египта, Ливана, Кувейта, Бахрейна, Азербайджана, Индии, Бангладеш, Турции и других стран, куда компания летает прямыми рейсами из Абу-Даби.
"Аврора" свяжет Хабаровск с Харбином
Авиакомпания "Аврора" начала выполнять прямые полеты из Хабаровска в Харбин (КНР).
Как следует из данных аэропорта Хабаровска (Новый), первый рейс на этом направлении был выполнен в понедельник, в дальнейшем рейсы будут осуществляться один раз в неделю на воздушных судах A319.
До пандемии "Аврора" на регулярной основе уже выполняла полеты в Харбин.
Как сообщалось, "Аврора" в 2021 году перевезла 1 млн 68,7 тыс. пассажиров, что на 34% превысило показатель предыдущего года. Флот авиакомпании насчитывает 19 самолетов, включая восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter.
Nordwind полетит из Волгограда на курорты Египта
Авиакомпания Nordwind с 16 декабря начнет выполнять прямые чартерные рейсы по маршруту Волгоград- Хургада (Египет) и обратно, сообщила пресс-служба ПАО "Международный аэропорт Волгоград". Регулярность перелетов — каждые 10 дней. Время в пути в одном направлении составит 6 часов 50 минут.
На маршруте перевозчиком будут задействованы самолеты Boeing-737-800.
Ранее сообщалось, что Nordwind с 30 ноября запускает чартеры из Волгограда в Шарм-эль-Шейх. Nordwind базируется в московском "Шереметьево", работает в альянсе с авиакомпанией Pegas Fly.
/TOURBUS.RU