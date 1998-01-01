Новости Горячие авиановости Air Arabia Abu Dhabi начинает летать из Абу-Даби в Москву/ "Аврора" свяжет Хабаровск с Харбином/ Nordwind полетит из Волгограда на курорты Египта

Air Arabia Abu Dhabi начинает летать из Абу-Даби в Москву Air Arabia Abu Dhabi, первая низкобюджетная авиакомпания столицы ОАЭ, с 18 ноября начнет летать из Абу-Даби в Москву (аэропорт "Домодедово"). Согласно сообщению перевозчика, рейсы будут выполняться на Airbus A320 пять раз в неделю, с 1 декабря — ежедневно. Для Air Arabia Abu Dhabi новый маршрут в Москву станет 27-м направлением после Египта, Ливана, Кувейта, Бахрейна, Азербайджана, Индии, Бангладеш, Турции и других стран, куда компания летает прямыми рейсами из Абу-Даби. "Аврора" свяжет Хабаровск с Харбином Авиакомпания "Аврора" начала выполнять прямые полеты из Хабаровска в Харбин (КНР). Как следует из данных аэропорта Хабаровска (Новый), первый рейс на этом направлении был выполнен в понедельник, в дальнейшем рейсы будут осуществляться один раз в неделю на воздушных судах A319. До пандемии "Аврора" на регулярной основе уже выполняла полеты в Харбин. Как сообщалось, "Аврора" в 2021 году перевезла 1 млн 68,7 тыс. пассажиров, что на 34% превысило показатель предыдущего года. Флот авиакомпании насчитывает 19 самолетов, включая восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter. Nordwind полетит из Волгограда на курорты Египта Авиакомпания Nordwind с 16 декабря начнет выполнять прямые чартерные рейсы по маршруту Волгоград- Хургада (Египет) и обратно, сообщила пресс-служба ПАО "Международный аэропорт Волгоград". Регулярность перелетов — каждые 10 дней. Время в пути в одном направлении составит 6 часов 50 минут. На маршруте перевозчиком будут задействованы самолеты Boeing-737-800. Ранее сообщалось, что Nordwind с 30 ноября запускает чартеры из Волгограда в Шарм-эль-Шейх. Nordwind базируется в московском "Шереметьево", работает в альянсе с авиакомпанией Pegas Fly. /TOURBUS.RU

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