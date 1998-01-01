Согласно сообщению перевозчика, рейсы будут выполняться на Airbus A320 пять раз в неделю, с 1 декабря — ежедневно.

Для Air Arabia Abu Dhabi новый маршрут в Москву станет 27-м направлением после Египта, Ливана, Кувейта, Бахрейна, Азербайджана, Индии, Бангладеш, Турции и других стран, куда компания летает прямыми рейсами из Абу-Даби.