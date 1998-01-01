«Аэрофлот» начинает рейсы в Таиланд, Индию и Турцию из четырех регионов

Как сообщили нам в пресс-службе национального перевозчика, «Аэрофлот» запускает программу международных полётов из четырёх регионов России в аэропорты Турции, Индии и Таиланда. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 и узкофюзеляжных Boeing 737-800.

25 ноября начнётся выполнение прямых регулярных перелётов:

из Екатеринбурга в Стамбул и на Гоа;

из Красноярска в Бангкок и на Пхукет;

из Новосибирска на Пхукет;

из Владивостока на Пхукет.

26 ноября открываются полёты из Владивостока в Бангкок, а 27 ноября — в столицу Таиланда из Новосибирска».

«Благодаря новой международной программе Аэрофлота у жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока появится возможность путешествовать по наиболее востребованным зимним туристическим маршрутам, минуя Москву. Это сделает полёты из регионов России за рубеж комфортнее, сократит время в пути и позволит существенно сэкономить на стоимости авиаперелёта», - добавили в пресс-службе.

Как уточняет сегодня АТОР, рейсы из Екатеринбурга в Стамбул запланированы с 25 ноября с частотой три раза в неделю по пятницам, вторникам и воскресеньям, о чем свидетельствует расписание на сайте компании. Эксплуатировать на этом маршруте будут Boeing-737-800, время в пути – 5 часов 10 минут «туда» и 4,5 часа «обратно»

Стоимость билетов в обе стороны без багажа на одного на начало декабря составляет от 23,1 тыс. рублей.

Рейс из Екатеринбурга в Гоа обещают с частотой три раза в неделю по вторникам, пятницам и субботам, начиная с 25 ноября. Билет на ближайшие даты обойдется в 95 тыс. рублей на одного в обе стороны.

Из Красноярска на Пхукет.рейсы стартуют с 25 ноября. Далее будут выполняться еженедельно по вторникам и пятницам на самолета Airbus A330. Минимальная стоимость прямого перелета «туда-обратно» на ближайшие даты вылетов начинается от 88,4 тыс. рублей

Из Красноярска в Бангкок Полетная программа, согласно расписанию на сайте компании, стартует 26 ноября. Далее будут выполняться дважды в неделю по средам и субботам. На маршруте используется Boeing 737-800. Билеты «туда-обратно» по минимальному тарифу обойдутся в 94,6 тыс. рублей на человека

Из Новосибирска в Бангкок летать начнут 25 ноября, согласно расписанию компании. Далее рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю по вторникам и пятницам на Boeing 737-800. Продолжительность рейса – 7,5 часов.

Стоимость билетов на одного пассажира в обе стороны на ближайшие даты вылета начинается от 94,6 тыс. рублей.

Из Новосибирска на Пхукет билеты в продаже есть с 27 ноября. Летать собираются с периодичностью два раза в неделю по четвергам и воскресеньям на Airbus A330. Время в пути – 8 часов. Билет на одного «туда-обратно» по минимальному тарифу обойдется в 74,5 тыс. рублей

Из Владивостока на Пхукет полеты начнутся с 26 ноября и будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и субботам на самолетах Airbus A330. Время в пути составит 7,5 часов.

Стоимость билетов на одного «туда-обратно» начинается от 82,5 тыс. рублей на ближайшие даты.

Наконец, из Владивостока в Бангкок полеты начнутся с 27 ноября с частотой два раза в неделю по четвергам и воскресеньям на Boeing 737-800, время в пути – 7 часов 20 минут «туда» и 6 часов 15 минут «обратно».

Стоимость билетов в обе стороны начинается от 98 тыс. рублей.

/TOURBUS