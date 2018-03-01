Отельеры: в новом сезоне гостиницы Турции поднимут цены на 30-50%

Цены в турецких отелях вырастут следующим летом на 30-50%, что это связано с высоким спросом, продуктовой инфляцией и повышением зарплат сотрудников, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителей гостиничного бизнеса Турции.

“В Турции в этом году высокая инфляция, на некоторые продукты цены выросли в пять раз. Чашка кофе подорожала с 15 лир до 55 (около 180 руб.). Государство также повысило минимальные зарплаты работников. Поэтому мы вынуждены на следующий год повышать цены, чтобы компенсировать затраты», — рассказал представитель отеля Seven Seas Gravel Select в Кемере Гюнай Шабан на рабочей встрече зарубежных отельеров с российскими турагентствами, организованной туроператором Coral Travel.

По его словам, на следующий летний сезон цены вырастут в евро не менее, чем на 50%. «Сейчас номера по акциям раннего бронирования можно купить со скидкой до 30%, то есть текущее повышение составляет 20%», — рассказал Шабан.

Отель входит в популярную на российском рынке цепочку OTI Hotels&Resorts. По словам Шабана, доля российского рынка прошедшим летом составляла 70%. Остальные номера занимали туристы из Турции и Европы.

«Кемер традиционно популярен у россиян, поэтому у нас не было проблем с загрузкой, хотя в начале лета было снижение потока. Но в итоге этот летний сезон оказался лучше прошлогоднего. Зимой отель продолжит работать, и у нас уже есть брони с российского ранка на этот период», — добавил он.

О том, что цены вырастут, рассказала и представитель крупной гостиничной группы Kilit Hospitality Global Гюзель Кыйяк.

«В Турции очень большая инфляция. Кроме того, нам нужно развиваться и поддерживать уровень сервиса, который напрямую зависит от зарплат, от того, насколько мотивирован сотрудник. И как ты можешь увеличить ему зарплату на следующий год, если ты не будешь повышать цены?

В среднем рост цен составит от 30 до 50%. В этом году у нас была цена 90-95 евро в двухместном номере, в следующем году она будет 130-140 евро», — пояснила она.

По словам отельера, летом загрузка отелей сети была 100%, и даже в ноябре она остается очень высокой. «Мы сейчас ноябрь переживаем как август. Отели заполнены, самолеты заполнены и такого же ажиотажа мы ожидаем на следующий год. Если покупать номера по акциям раннего бронирования, мы предлагаем скидки 30% от контрактных цен. То есть, повышение составит 20%. Акции продлятся до мая 2023 года, но размер скидки постепенно будет снижаться», — добавила г-жа Кыйяк.

Она отметила, что спрос на турецкие отели высок после окончания пандемии не только на российском, но и на европейских рынках — в Германии, Великобритании и других странах.

Ранее в посольстве Турции сообщили, что число иностранных туристов в стране в этом году оказалось выше, чем ожидалось в начале летнего сезона. В июле и августе средняя загрузка отелей Антальи превышала 90%. По итогам года в Турции рассчитывают на 50 млн иностранных туристов, в том числе более 5 млн — российских.

Встреча представителей российских турагентств с отельерами Турции, Таиланда, Египта и других популярных у россиян направлений прошла во вторник в московском отеле Carlton. В ней приняли участие порядка 300 турагентств.

/TOURBUS.RU