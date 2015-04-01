Италия прекратит ставить визы в «пятилетние» паспорта

Визовые центры Италии с 15 декабря прекратят принимать у россиян для оформления виз паспорта старого образца с пятилетним сроком действия, подать на визы можно будет только биометрические паспорта, действующие 10 лет.

«Согласно новому распоряжению Генконсульства Италии российские загранпаспорта старого образца, выданные на 5 лет, могут быть поданы до 14 декабря включительно. С 15 декабря к рассмотрению от граждан РФ будут приниматься только биометрические паспорта нового образца сроком на 10 лет», — говорится в сообщении оператора визовых центров Италии компании VMS, которе сегодня цитирует «Интерфакс».

По информации Ассоциации туроператоров России, уведомление о приеме документов на визу только у владельцев 10-летних паспортов получили и туроператоры.

«По оценкам участников туристического рынка, процент туристов, у которых на руках паспорта старого образца, в целом небольшой. Большинство россиян, особенно в крупных городах, получают биометрические паспорта на 10 лет.

Но в регионах ситуация иная. Как пояснили в одной из туркомпаний, люди считают, что для поездки в Турцию или Египет раз в год, им будет достаточно и пятилетнего паспорта, который сделать и проще, и дешевле», — сообщили в АТОР.

Как сообщили также в АТОР, по данным туроператоров, сейчас «окна» для подачи заявлений на итальянскую визу можно поймать на конец ноября-начало декабря. В этом случае виза выйдет до Нового года. Так что с пятилетним паспортом можно успеть получить шенген до зимних праздников. «Податься на визу для поездок на Новый год наши клиенты успеют с уже имеющимся паспортом» — сообщили в PAC Group.

В любом случае, обладателям паспортов старого образца стоит поторопиться с подачей документов на визу. В туроператорских компаниях напоминают о традиционных каникулярных датах в работе визовых центров и консульств стран ЕС в конце декабря-начале января в связи с рождественскими и новогодними праздниками в Европе и в России. Эти перерывы тоже скажутся на сроках получения визы, - отметили в Ассоциации.

/TOURBUS.RU