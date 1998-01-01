Эксперты: Спрос на Иран стабилен, но направлению не хватает «гибкости»

Иранские власти рассчитывают принимать до ста тысяч наших туристов в год

Как сообщает сегодня РСТ, в сервисе OneTwoTrip на период 30 декабря 2022 – 8 января 2023 россияне чаще всего ищут размещение в Иране, Турции и Белоруссии. На долю отелей Ирана пришлось 20%, хотя в 2021 году этой страны вообще не было в топ-10.

Сейчас из Москвы в Иран летают авиакомпании Mahan Air, «Аэрофлот» и Nord Wind.

Туроператоры также говорят о стабильном спросе на экскурсионный Иран. Так, компания Fun&Sun с 7 сентября запустила программы на гарантированных блоках регулярных рейсов авиакомпании Mahan Air из Москвы. Сначала предполагалось летать до 26 октября, затем программу продлили до 14 декабря.

Под эти рейсы были разработаны экскурсионные туры от 3 до 6 ночей. Стоимость тура на 4 дня начинается от 68 тыс. рублей на человека с размещением в гостиницах 4* и завтраками.

«Продажи идут хорошо, глубина продаж - до последнего рейса, – рассказала руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова. – Наиболее востребованной у туристов оказалась самая насыщенная и продолжительная программа «Персия. О самом главном» на 6 ночей.

В нее входит посещение пяти иранских городов с заходом в мечети, цитадели, знакомство с производством персидских ковров из шелка. Стоимость – от 104,3 тыс. рублей на человека при размещении в отеле 4* с завтраками».

«Спрос на Иран стабильный, – подтвердила директор по связям с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева. – Перевозки сейчас достаточно, цены приемлемые. Отзывы туристов очень хорошие. Тем не менее, это по-прежнему немассовое направление.

У нас бывает всего несколько групп в месяц плюс заявки от индивидуальных туристов, которые выбирают какой-то конкретный экскурсионный маршрут или курорт».

По словам собеседницы, туристов могло бы быть больше, если бы иранская сторона была более гибкой. «Но они принимают несколько групп в месяц и не делают попыток как-то стимулировать турпоток. Возможно, из-за ограниченности инфраструктуры, размещения, трудно сказать. Но, в любом случае, иранские партнеры не балуют нас новыми предложениями, как это постоянно делают Турция или ОАЭ», – пояснила г-жа Домостроева.

Тем не менее иранские власти заинтересованы в привлечении российских туристов. В частности, между странами есть договоренность о скором запуске в Иране российской платежной системы «Мир».

В начале этой осени наши страны договорились также об отмене виз для поездок организованных групп численностью от 5 до 50 человек сроком до 15 дней. Новый режим вступит в силу с 1 января 2023 года. Визы для самостоятельных туристов, а также индивидуалов, едущих через туроператора, по-прежнему нужны.

Договоренности будут действовать до конца декабря 2023 года, но могут быть продлены.

По данным иранской статистики, в 2018 году в стране побывало 32 415 туристов из России, в 2019 – 36195 (+12%).

Из-за ковидных ограничений в 2020-21 годах поток упал практически до нуля. С введением групповых виз иранские власти рассчитывают принимать в год около 100 тыс. наших туристов.

/TOURBUS.RU