Новости Сергей Шпилько: «Скорее всего, это история о том, что на туризм начали выделять серьезные деньги» Авторитетный эксперт поделился своим мнением об очередной реорганизации системы управления туризмом

В прошлом месяце Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его полномочий в Министерство экономического развития РФ. Почетный президент РСТ Сергей Шпилько – один из тех, кто стоял у истоков туристического ведомства, поделился с нами мыслями о причинах и последствиях нынешней "пертрубациию". - Сергей Павлович, почему управление туризмом так "штормит" внутри вертикали власти? - Первое, аспект кадровый. Все «разбираются» не только в политике и футболе, но и в туризме. Должность руководителя на первый взгляд непыльная, медийная и не требующая специальной подготовки. Поэтому нередко становится разменной монетой во внутриэлитных раскладах. Вторая причина кроется в самой природе туризма. По сути, как транспорт или связь, это механизм обеспечения коммуникации человека с туристскими ресурсами вне постоянного его места жительства. А цели поездки могут быть и экскурсии, и отдых, и оздоровление, и занятия спортом, и бизнес и др. Поэтому, когда объявляется о сокращении органов управления, велик соблазн «привинтить» туризм к культуре, спорту, социалке. И всегда можно вернуть в экономический блок, сославшись на его роль в экспорте и предпринимательский характер туристской деятельности. Поэтому и «штормит», как вы сказали, органы управления туризма во многих странах, но, конечно, не с такой частотой. - А в чем особенность нынешней пертурбации? Ростуризм не справился? - Ростуризмом во главе с Зариной Валерьевной сделано очень много. Субсидирование чартерных программ по России подстегнуло расширение географии турпотоков. А программа туристского кешбэка раздвинула рамки высокого сезона, что выгодно и для потребителей, и для бизнеса, и для государства, потому что средства возвращаются в бюджет в виде налогов с продаж, которых бы иначе не было. Список этот можно продолжить. Скорее это история о том, что на туризм начали выделять серьезные деньги из бюджета, и речь о том, кому доверить их расходование. Не случайно создана госкорпорация «Туризм. РФ» и инвестиционный блок Нацпроекта «Туризм и гостеприимство» передан в основном под контроль Минстроя. - Что же является главным секретом успеха органа управления туризмом? Здесь несколько слагаемых. В порядке значимости: мотивированность органа управления решать вопросы именно туризма, а не чьих-то корпоративных интересов. Нельзя обойтись без финансирования и профессиональных кадров, при этом особую роль играет личность руководителя. Приведу лишь один пример. Шамиль Тарпищев, будучи крупным спортивным деятелем, когда возглавлял объединенный с туризмом госкомитет, очень много сделал для развития нашей сферы. Например, пригласил на должность еще одного зама по курортам основателя Национальной курортной ассоциации Николая Стороженко. И дело сразу сдвинулось с места и по туристской, и по медицинской части. Потому, что Николай Афанасьевич был врач и профи в курортном деле. В результате во многом благодаря его стараниям и поддержке Шамиля Анвяровича в 1995 г. был принят закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных ресурсах и курортах», значение которого в развитии курортного дела в России трудно переоценить. По большому счету все дело в сути мотивации первого лица и подборе кадров при наличии, конечно, административного ресурса. Если в первых двух аспектах не хватает конструктива, такой ресурс будет представлять скорее угрозу для отрасли. Что в истории отечественного туризма тоже бывало. Полный текст интервью с Сергеем Шпилько

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