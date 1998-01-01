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15 ноября
Зимний отдых: горные лыжи подешевели, пляж подорожал
Аналитики сервиса онлайн-бронирования Travelata изучили туристический спрос на предстоящий зимний сезон
Аналитики сервиса онлайн-бронирования туров Travelata.ru изучили покупки туристов на зимний период. Эксперты отмечают, что горнолыжный отдых заметно подешевел, в то время как остальные варианты, наоборот, выросли в цене.
Сейчас первое место в рейтинге популярных направлений занимает Россия. Поездки по стране среди тех, кто купил туры через сервис онлайн-бронирования Travelata.ru, запланировали 29%. Средний чек на такой отдых почти 50 тысяч рублей.
Однако следом идут сразу три направления, где море теплое и можно купаться. Второе место досталось самому популярному и бюджетному зимнему пляжному варианту – Египту. Там хотят провести время 18% россиян. Совсем немного отстает от него Таиланд, куда собираются 17%.
Четвертое место занимает ОАЭ с 16%. Средние чеки на поездку к морю составляют более 142 тыс., а также 236 и 204 тысячи соответственно. Пятое место досталось Турции.
В прошлом году Россия набрала всего 16% и была на втором месте. Первое место тогда ожидаемо занял Египет, а минувшем сезоне поездка в среднем обходилась в 106 тысяч рублей, что значительно меньше, чем в сезоне 2022–23 гг.
За год общий средний чек на зимние путешествия вырос со 120 до 144 тысяч рублей.
Среди российских курортов в зимнее время наибольшей популярность сейчас пользуется Красная Поляна. Туда приобрели туры 26% тех, кто запланировал поездки по стране. В прошлом году горнолыжное направление достигло только второй позиции с 18%. В прошлом году поездка в среднем обходилась в почти 72 тысячи рублей, а теперь на 10 тысяч меньше.
По-прежнему остаются популярными поездки в Санкт-Петербург и Калининградскую область.
Выбор россиян в пользу отечественных курортов сказывается на выборе питания и звездности отелей. Поскольку путешествующие по России чаще всего выбирают питание с завтраками и гостиницы на выше 4*, это самые популярные позиции на данном этапе.
В прошлом году лидировали система питания «все включено» и размещение уровня 4*– 5*.
Как отмечает Олег Козырев, директор по маркетингу сервиса Тravelata.ru, «В этом году мы видим, что Россия пока удерживает первое место по продажам на зимние даты благодаря большому объему бронирований в рамках акции кэшбэка при оплате картой “Мир”, когда можно было покупать путешествия с зимним заездом с 1 по 25 декабря и получить кэшбэк 20%. По нашим данным, сейчас 40% туров по России на зиму были забронированы в рамках этой акции. В прошлом году таких бронирований было только 16%.
В лидерах остается Египет, который полноценно открылся в 2021 году, Доминикану заменил Таиланд, а Турция и ОАЭ из года в год замыкают топ-5 популярных направлений.
Из российских курортов хочется отметить Красную Поляну. Одно из немногих направлений, где мы фиксируем снижение среднего чека от года к году. Если планировали покататься на лыжах этой зимой, стоит забронировать отдых в ближайшие недели. Практически не подорожал и Санкт-Петербург, который в любое время года привлекает туристов».
Топ-5 популярных направлений сезона Зима-2022/23 и средний чек в рублях
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