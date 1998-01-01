Новости Зимний отдых: горные лыжи подешевели, пляж подорожал Аналитики сервиса онлайн-бронирования Travelata изучили туристический спрос на предстоящий зимний сезон

Аналитики сервиса онлайн-бронирования туров Travelata.ru изучили покупки туристов на зимний период. Эксперты отмечают, что горнолыжный отдых заметно подешевел, в то время как остальные варианты, наоборот, выросли в цене. Сейчас первое место в рейтинге популярных направлений занимает Россия. Поездки по стране среди тех, кто купил туры через сервис онлайн-бронирования Travelata.ru, запланировали 29%. Средний чек на такой отдых почти 50 тысяч рублей. Однако следом идут сразу три направления, где море теплое и можно купаться. Второе место досталось самому популярному и бюджетному зимнему пляжному варианту – Египту. Там хотят провести время 18% россиян. Совсем немного отстает от него Таиланд, куда собираются 17%. Четвертое место занимает ОАЭ с 16%. Средние чеки на поездку к морю составляют более 142 тыс., а также 236 и 204 тысячи соответственно. Пятое место досталось Турции. В прошлом году Россия набрала всего 16% и была на втором месте. Первое место тогда ожидаемо занял Египет, а минувшем сезоне поездка в среднем обходилась в 106 тысяч рублей, что значительно меньше, чем в сезоне 2022–23 гг. За год общий средний чек на зимние путешествия вырос со 120 до 144 тысяч рублей. Среди российских курортов в зимнее время наибольшей популярность сейчас пользуется Красная Поляна. Туда приобрели туры 26% тех, кто запланировал поездки по стране. В прошлом году горнолыжное направление достигло только второй позиции с 18%. В прошлом году поездка в среднем обходилась в почти 72 тысячи рублей, а теперь на 10 тысяч меньше. По-прежнему остаются популярными поездки в Санкт-Петербург и Калининградскую область. Выбор россиян в пользу отечественных курортов сказывается на выборе питания и звездности отелей. Поскольку путешествующие по России чаще всего выбирают питание с завтраками и гостиницы на выше 4*, это самые популярные позиции на данном этапе. В прошлом году лидировали система питания «все включено» и размещение уровня 4*– 5*. Как отмечает Олег Козырев, директор по маркетингу сервиса Тravelata.ru, «В этом году мы видим, что Россия пока удерживает первое место по продажам на зимние даты благодаря большому объему бронирований в рамках акции кэшбэка при оплате картой “Мир”, когда можно было покупать путешествия с зимним заездом с 1 по 25 декабря и получить кэшбэк 20%. По нашим данным, сейчас 40% туров по России на зиму были забронированы в рамках этой акции. В прошлом году таких бронирований было только 16%. В лидерах остается Египет, который полноценно открылся в 2021 году, Доминикану заменил Таиланд, а Турция и ОАЭ из года в год замыкают топ-5 популярных направлений.

Из российских курортов хочется отметить Красную Поляну. Одно из немногих направлений, где мы фиксируем снижение среднего чека от года к году. Если планировали покататься на лыжах этой зимой, стоит забронировать отдых в ближайшие недели. Практически не подорожал и Санкт-Петербург, который в любое время года привлекает туристов». Топ-5 популярных направлений сезона Зима-2022/23 и средний чек в рублях Направление Доля Средний чек, руб. Россия 29% 49 164 Египет 18% 142 285 Таиланд 17% 236 230 ОАЭ 16% 204 098 Турция 9% 123 837

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка