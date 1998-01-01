Oman Air возвращается на российский рынок

Перевозчик будет летать из Москвы в Маскат четыре раза в неделю на лайнере A330-300

Как сообщает сегодня АТОР, авиакомпания Oman Air возвращается на российский рынок. Перевозчик обещает возобновить рейсы по маршруту Маскат – Москва со 2 декабря с частотой три рейса в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям). Маршрут будет выполняться на лайнере A330-300. С 26 декабря частота еженедельных рейсов увеличится до четырех: добавится еще один еженедельный рейс по понедельникам.

Вылеты из Москвы – в 22.45, прибытие в Маскат – в 5.55 местного времени. Обратный рейс в 15.10, прибытие в Москву – в 20.35. Время в пути – чуть более 6 часов.

Напомним, что все ковидные ограничения в Омане сняты: для въезда в страну не требуются сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты на COVID-19. Гражданам России для пребывания в Омане до 14 дней виза не требуется.

Кроме того, на рейсах Oman Air с пересадкой в Маскате можно добраться до Бангкока и Пхукета, Коломбо, Занзибара и Дубая.

По данным билетных агрегаторов, в первой половине декабря перелет из Москвы в Маскат и обратно обойдется от 90 тыс.р. на одного пассажира.

У туроператоров есть планы на блочную перевозку из Москвы в Оман и уже с вылетами из Маската – на блоки мест на Мальдивы, в Таиланд и Занзибар. Такие переговоры ведутся, однако пока конкретных договоренностей нет, - сообщили в АТОР.

Например, о намерениях получить блоки на рейсах Oman Air сообщили представители туроператора «Русский Экспресс».

В компании «Интурист» напомнили, что в Омане не такой большой номерной фонд: в основном, этоотели 5*. Поэтому вопрос с блоками на перелетах Oman Air требует сначала проработки гарантий по номерному фонду.

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Что касается блоков мест на рейсах Oman Air в Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы или ОАЭ, то с появлением прямой перевозки из России по этим указанным направлениям, потребность в блоках на стыковках уже не столько актуальна. Например, от этой идеи отказались в ANEX Tour.

В ICS Travel Group сообщили, что у других иностранных компаний есть более привлекательные тарифы по дальнемагистральным направлениям, поэтому вряд ли в компании будут рассматривать блочную перевозку через Маскат.

Пакетные предложения с прямым перелётом в Оман уже появились в продаже «Интуриста»: в декабре тур на 7 ночей с размещение в отеле Hilton Salalah Resort 5* (курорт Салала) – от 192 200 р. на двоих.

По мнению туроператоров, в отличие от других стран Персидского залива, Оман может похвастаться большим природным разнообразием.

«Горы, водопады, саванны, тропики, фьорды – всё это сможет приятно удивить туристов, большинство из которых привыкло, что в странах Ближнего Востока кроме пустыни других ландшафтов нет», – прокомментировали в «Русском Экспрессе».

«В отличие от ОАЭ, морские курорты в Омане расположены на побережье Индийского океана. В Омане широкие пляжи с золотистым песком. Кроме пляжного отдыха, в Омане разнообразная экскурсионная программа – с посещением пустыни, гор, зелёных оазисов. В самом Маскате туристам будет интересно посмотреть центральный рынок, мечеть и площадь возле резиденции султана», – резюмировали в «Интуристе».

/TOURBUS.RU