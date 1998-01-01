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14 ноября
В России начал развиваться органический сельский туризм
Агротуристы получили возможность получить необычные и полезные знания об органическом производстве
Производители органических продуктов видят большой запрос на агротуризм как вид активного и познавательного отдыха и планируют серьезно развивать это направление. Эксперты туристического рынка считают, что ниша сельского туризма в России вырастет к 2030 году в семь раз.
С развитием в России органического сельского хозяйства новый виток получило и распространение агротуризма. Теперь туристы, увлеченные здоровым образом жизни и заботой об экологии, хотят не просто увидеть сельские пейзажи, но и окунуться в тему: получить необычные и полезные знания об органическом производстве и в итоге становятся приверженцами органической продукции.
Так, Углич, один из городов Золотого кольца, всегда привлекал туристов с точки зрения своей богатой истории, но теперь здесь появилось и еще одно интересное направление туризма: посещение органической фермы «Головино» сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга». В компании подхватили тренд чрезвычайной популярности агротуризма и тяги людей к земле, к природе. Любой желающий (индивидуальные туристы, семьи, группы) могут побывать на производстве органики и, конечно, продегустировать продукцию.
На ферме можно увидеть, как же работает органическое производство. Посетители очень любят бывать и в телятнике, где живут совсем еще малыши, и посмотреть на коров ярославской породы и джерси, и любоваться огромными ангусами, которые поражают своим мощным и грозным видом. Здесь можно увидеть и овец (породы дорсет, романовская и их помеси), и коз тоггенбургской породы. Животных можно и покормить специально подготовленными морковкой и капустой.
Проект «История в Богимово» в Калужской области (производит молочную продукцию и сыры) изначально задумывался как социальный (создание реабилитационного центра для детей и восстановление усадьбы Богимово), но в ходе реализации появилось еще одно направление: органическое производство. Поэтому и агротуризм в компании тоже имеет социальную основу. «Мы планировали создать школу органического сельского хозяйства, и это подразумевало под собой обучающий вид агротуризма. Думаю, в следующем году мы запустим это направление уже на постоянной основе», - рассказывает соучредитель компании «История в Богимово» Эльвира Гудова.
В Био-Хуторе «Петровский» летом проводят фестиваль «Хутор-Фест», со следующего сезона он будет включен и в областной перечень туристических мероприятий. «В этом году на площадке фестиваля у нас разместилось 42 больших палатки-дома, мы собрали более 1000 участников. Это и гастрофестиваль (на него приезжает очень много фермеров), и просто возможность отдохнуть: звездное небо, костер и песни под гитару. Мы планируем провести первый органический фестиваль в России», - говорит основатель и руководитель Био-Хутора «Петровский» Алексей Щепетьев.
Посещение органических производств имеет свою специфику, это вид агротуризма, обогащенный возможностью получить дополнительные знания.
«Для успешного функционирования органической отрасли центральным аспектом является вопрос доверия потребителя к производителям и качеству их продукции. Особенно остро ощущается эта необходимость на стадии становления рынка.
В этот период потребитель плохо информирован о том, что именно подразумевается под выражением «органические продукты», чем они отличаются от обычных и почему стоят дороже, - отмечает Надежда Степкина, ведущий специалист Национального органического союза. - Как показывает практика, найти ответы на эти вопросы самостоятельно потребителю достаточно сложно. А доводы профессиональных экспертов порой сложны для восприятия и малоубедительны…
Агротуризм позволяет сократить дистанцию между фермером и его непосредственным потребителем.
Посещение фермы дает возможность гостям насладиться органической едой там, где ее выращивают, и получить свой личный ответ на вопрос о ценности, которую вкладывает органический фермер в производство своего продукта для сохранения здоровья человека и экосистемы в целом».
/TOURBUS.RU
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