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14 ноября
Минэкономразвития: Нацпроект не меняется, туроператоров поддержат
Зам. министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков встретился с представителями туротрасли
В Минэкономразвития состоялась рабочая встреча с представителями туристической отрасли. Специалисты турбизнеса получили от нового регулятора разъяснения относительно перспектив действующих программ поддержки отрасли, - сообщают РСТ и АТОР.
В совещании приняли участие исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, президент ОСИГ Алексей Волков, вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин, врио президента РСТ Илья Уманский, ректор Российского Государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС), председатель общественно-экспертного совета нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Александр Федулин, представители РСПП, АТА, Всероссийского объединения защиты прав туристов.
Перспективы работы единой информационной системы электронной путевки, оказания государственных услуг в сфере туризма, мероприятия национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и другие актуальные отраслевые вопросы, включая планы по разработке закона о туристической деятельности, обсудил с участниками совещания заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков (на фото). По его словам, существенных изменений структуры мероприятий нацпроекта не планируется.
«Максимально сохраняем базовую структуру нацпроекта. Нацпроект новый, все механизмы – новые. Нужна оценка их результативности и востребованности. Все ранее принятые обязательства по программам поддержки, включая льготное кредитование, будут исполняться», – прокомментировал Дмитрий Вахруков.
Замминистра сообщил также, что Минэкономразвития работает над реализацией правительственной программы поддержки туроператоров, связанной с возмещением затрат по вывозу туристов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолетов. В ведомстве рассчитывают провести дополнительный отбор заявок уже в этом году.
С помощью федерального финансирования туроператоры смогут компенсировать расходы на оплату чартерных рейсов, повторное приобретение билетов на регулярные рейсы, оплату проживания туристов в отелях во время ожидания вывозного рейса.
«После передачи полномочий в сфере туризма Минэку у представителей бизнеса возникало много вопросов как по текущим проблемам, так и по стратегическим задачам, которые ставились до сих пор. На встрече были даны исчерпывающие ответы на большую часть вопросов отрасли», – отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
«Перед отраслью стоит множество острых вопросов, в том числе по нормативному правовому регулированию. Это ведение федерального реестра туроператоров и реестра турагентов, введение системы электронных путевок, работа над новым законом о туризме, возврат денег по реализованным чартерным программам и др. На встрече мы получили ответы на большинство из них», – заявил в свою очередь врио президента РСТ Илья Уманский.
/TOURBUS.RU
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