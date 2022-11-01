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Трое россиян пострадали в результате теракта в центре Стамбула

Всего в результате взрыва на улице Истикляль погибли шесть человек, 81 ранены

Сильный взрыв прогремел вчера днем в центре Стамбула, на оживлённой улице Истикляль близ площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города. Кроме того, на этой улице расположено российское консульство. Согласно данным турецких СМИ, в результате инцидента погибли шесть человек, пострадал 81 человек.

Трое граждан РФ пострадали в результате взрыва в воскресенье на улице Истикляль в Стамбуле, угрозы их жизни нет, сообщает сегодня Генконсульство РФ в Стамбуле.

"По уточненной информации, в результате взрыва, произошедшего 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле, пострадало трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.

В Турции задержан подозреваемый в теракте на улице Истикляль в центре Стамбула, сообщает государственное информационное агентство Anadolu.

"Человек, оставивший бомбу, вызвавшую взрыв в воскресенье на проспекте Истикляль в Стамбуле арестован полицией, заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу", — говорится в сообщении, опубликованном в твиттере агентства.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил агентству, что произошедшее считается террористическим актом. "Мы считаем это террористическим актом. Злоумышленник, мы считаем, что это женщина, взорвал бомбу", — добавил г-н Октай.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал в твиттере в воскресенье вечером, что 42 человека из 81 пострадавшего в результате взрыва остаются госпитализированными.

"Пятеро все еще находятся в отделении интенсивной терапии, двое из них находятся в тяжелом состоянии", — отметил он, добавив, что им оказывается вся необходимая помощь

Все туристы, отдыхающие в Стамбуле по линии TEZ Tour, как уточнил туроператор, находятся в безопасности. Они проживают в отелях, расположенных на удалении от места трагедии. Жалоб от клиентов туроператора в принимающей компании не зафиксировано, при этом сотрудники офиса находятся на связи и готовы оказать поддержку в случае необходимости.

В компаниях «Интурист» и «Пегас Туристик» также сообщили, что жертв и пострадавших среди их туристов в Стамбуле нет, жалоб тоже не поступало.

Продажи туров в Стамбул после взрыва на туристической улице Истикляль могут незначительно снизиться в ближайшую неделю, однако массовых отказов не будет, считают опрошенные сегодня порталом "Интерфаксом" туроператоры.

"С точки зрения продаж туров, возможно, спрогнозировать небольшое падение на ближайшую неделю, но не более. Надо понимать, что Стамбул сейчас является не только крупнейшим и любимым экскурсионным центром для гостей со всего мира, но и одним из основных международных авиационных хабов для россиян, поэтому отказаться от него будет непросто", — считает генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, такого рода чрезвычайные происшествия не особенно влияют на бронироавния туров при условии, что ситуация не усугубляется.

В "Интуристе" также не рассчитывают на падение спроса на туры в Стамбул. "Стоимость авиабилетов в город сейчас высокая, поэтому в основном туристы выбирают невозвратный тариф. Большинство туристов вряд ли откажутся от поездки с такими условиями", — добавили в компании.

/TOURBUS.RU