AZUR air начал зимнюю чартерную программу в Гоа

Помимо рейсов из Москвы AZUR Air начнет летать в ноябре летать в Гоа из Екатеринбурга, Казани, Омска и Перми

Первый рейс чартерной программы авиакомпании AZUR air в индийский штат Гоа вылетел в пятницу вечером из Москвы с полной загрузкой, туроператоры на базе этой перевозки сформировали пакетные туры с проживанием в отелях популярного курортного региона, сообщает "Интерфакс".

Так, Coral Travel предлагает туры в Гоа с вылетом на рейсах AZUR air один раз в неделю до 23 ноября, а затем вылеты планируются трижды в неделю – по средам, субботам и воскресеньям. Размещение предлагается как на юге, так и на севере штата.

Стоимость недельных туров с двухместным размещением в отеле 3* Camelot Fantasy Resort начинается от 46,1 тыс. рублей на человека.

"Первый рейс вылетел с полной загрузкой. Отдых в Гоа выбирают самые разные туристы: большинство летит парами. В это время года курорт часто бронируют молодожены, у нас есть такие клиенты и на первом рейсе. Подавляющее большинство выбирает отели категории 2-3*, запросов на пятизвездочное размещение мало", — рассказали в пресс-службе Coral Travel.

Туроператор FUN&SUN, в свою очередь, предлагает туры в Гоа с вылетом 11, 23 ноября, а начиная с 26 ноября вылеты будут предлагаться по средам, субботам и воскресеньям. Стоимость 13-дневного тура на первом рейсе начинается от 44,1 тыс. рублей на человека при размещении в двухместном номере.

Помимо рейсов из Москвы AZUR Air начнет летать в Гоа из Екатеринбурга с 15 ноября, Казани с 16 ноября, Омска с 22 ноября и Перми с 29 ноября.

Рейсы из Москвы выполняются на Boeing 737-900, из регионов – на Boeing 757.

Напомним, что из Москвы в Гоа со 2 ноября начал летать и «Аэрофлот» на Airbus A330-300. Частота – три раза в неделю. Отправление из Москвы в 14:55, прибытие в Гоа – в 01:00. Время в полете: 7 ч. 35 мин. Обратное отправление в 02:30, прибытие – в 08:15. Билеты - от 66 тыс. руб. в обе стороны.

Авиасообщение с Индией было прервано в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. С ноября 2021 года страна начала пускать иностранных туристов, но вскоре снова закрыла въезд без карантина из-за вспышки заболеваемости новым штаммом коронавируса "омикрон".

Сейчас, как напомнили в пресс-службе Coral Travel, для въезда в Индию россиянам нужны загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев со дня въезда, а также виза.

Туроператоры предлагает путешественникам помощь с оформлением электронных виз в Индию различной продолжительности. Как пояснили в FUN&SUN, граждане России могут оформить визу на 30 дней, год и 5 лет за $35, $65 и $105 соответственно.

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Как сообщали в октябре в компании «Квинта тур», «Сейчас приходит несколько заказов на Гоа в день. Мы дешевый сегмент не продаем, у нас спрашивает отели уровня 4-5 звезд, собираются поехать на неделю или десять дней. Обычно это семьи с детьми. Экскурсии, как правило, заказывают на месте.

Кто имеет возможность, вначале совершают экскурсионный тур по стране, а потом примерно неделю проводят у моря».

/TOURBUS.RU