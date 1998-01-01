Аir Arabia начинает рейсы из Уфы, Казани и Екатеринбурга в Шарджу

По информации АТОР, авиакомпания Air Arabia с начала декабря открывает рейсы из Уфы, Казани и Екатеринбурга в Шарджу. Сейчас авиакомпания летает на направлении только из Москвы. Дополнительные полеты в Шарджу будут доступны туристам из Уфы, Екатеринбурга и Казани.

Новая полетная программа из Уфы начнется со 2 декабря с частотой два рейса в неделю. Вылеты заявлены по вторникам и пятницам. Из Уфы рейс вылетает в 1:30 ночи, время в пути – ровно 5 часов.

Стоимость авиабилетов из Уфы в Шарджу на одного человека без багажа начинается от 41,3 тыс. рублей. Что характерно, тариф с багажом совсем немного выше – от 42 тыс. рублей.

Из Уфы также предусмотрены дополнительные рейсы по воскресеньям с 25 декабря.

Полетная программа из Казани начнется с 4 декабря с частотой также два рейса в неделю. Вылеты заявлены по субботам и четвергам. Из Казани рейс вылетает в 00:20, время в полете также 5 часов.

Стоимость авиабилетов из Казани в Шарджу на одного человека в одну сторону начинается от 38 тыс. рублей. Билеты с багажом обойдутся в 39 тыс. рублей. Дополнительно будут организованы рейсы по понедельникам с 26 декабря.

Полетная программа из Екатеринбурга начнется 3 декабря. Вылеты заявлены с частотой три рейса в неделю по субботам, понедельникам и средам. Из Екатеринбурга рейс вылетает в 1:50 ночи, время в пути - 5 часов 15 мин.

Стоимость авиабилетов из Екатеринбурга в Шарджу начинается от 41,3 тыс. рублей на одного человека в одну сторону, билеты с багажом стоят от 42 тыс. рублей.

Дополнительные вылеты будут выполняться по четвергам с 22 декабря.

Во всех случаях также предлагается приобрести авиабилет до Рас-эль-Хаймы – в этот эмират путешественников из Шарджи доставят автобусом.

«Air Arabia эксплуатирует Airbus A320 и Airbus A321 neo-LR, самые современные и наиболее популярные узкофюзеляжные самолёты в мире. Конфигурация салона воздушных судов Air Arabia обеспечивает дополнительный комфорт благодаря одному из самых больших расстояний между сиденьями среди салонов экономического класса», – рассказала представитель перевозчика.

По информации АТОР, открытие новых рейсов стало возможно благодаря сотрудничеству авиаперевозчика с российскими туроператорами. Наличие блочных контрактов позволило авиакомпании минимизировать риски выхода в российские регионы.

Конкуренция с другим арабским перевозчиком – авиакомпанией flydubai положительно скажется на стоимости туров в ОАЭ.

«В этом году не всем блочным партнерам авиакомпании flydubai хватило кресел. Наличие в трех городах конкурирующего перевозчика со схожим уровнем сервиса позволяет надеяться, что цены будут дольше сохраняться на бюджетном уровне. Ведь при наличии только одного единственного рейса, по мере его заполнения туры дорожают», – говорит вице-президент АТОР, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

Блоки мест на рейсах Air Arabia из Казани, Уфы и Екатеринбурга взяли четыре крупных туроператора – Space Travel, TEZ Tour и Coral Travel и «Русский Экспресс».

/TOURBUS.RU