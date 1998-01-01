Cеверная столица России ждет турецких туристов

В среду в Санкт-Петербурге прошла серия рабочих встреч представителей крупных туристских компаний из Турции и местных туроператоров. Воркшоп состоялся в рамках пятидневного информационного тура «Добро пожаловать в Санкт-Петербург», стартовавшего 7 ноября. В ходе мероприятия представители более чем трех десятков компаний туриндустрии Санкт-Петербурга и Турции обсудили весь спектр возможностей по приему зарубежных гостей.

В частности, помимо культурно-познавательного и событийного туризма, среди перспективных направлений для сотрудничества отмечены поездки с образовательными и оздоровительными целями. Интерес гостей вызвали предложения Северной столицы по проведению деловых мероприятий.

В настоящее время в Турции проживает 83 миллиона человек, что создает предпосылки для формирования существенного выездного туристского потока из этой страны. Санкт Петербург является привлекательным направлением для турецких путешественников, благодаря ежедневным прямым рейсам из Стамбула, которые по протяжённости составляют не более 5 часов.

С приветственным словом к участникам воркшопа обратился Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев: «В течение двух не простых для отрасли прошедших лет мы активно работали. Было подготовлено огромное количество новых маршрутов и предложений. Нам удалось не только сохранить, но и развить инфраструктуру города с учетом запросов современных путешественников. Как туристский центр мирового уровня, мы заботимся о качестве оказания услуг нашим гостям.

В результате 92% гостей Санкт-Петербурга в этом году остались довольны посещением нашего города. Сегодня нам очень важно, чтобы профессионалы из Турции увидели и оценили наши предложения и дали обратную связь».

Генеральный консул Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Озгун Талу: «Санкт Петербург – это город-музей со своей особой культурой. Здесь много достопримечательностей и нашим туристам такой формат интересен и знаком, поскольку Турция также имеет богатую культуру, множество исторических памятников разных эпох».

В программу мероприятия, организованного Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городским туристско-информационным бюро, вошли посещение ведущих отелей города и экскурсии в Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор, Музей Фаберже, музей-заповедник «Царское Село». Информационный тур является частью единой маркетинговой кампании Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, которая планируется и проводится при активном участии организаций сферы туризма города на Неве.

Основная её цель – привлечение зарубежных туристов, в частности, из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Большого Ближнего Востока и СНГ. В ходе данной кампании уже проведены роуд-шоу в Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Вьетнаме, Казахстане и Азербайджане. Также Северная столица была представлена на выставках в Гонконге, городах Индии и Вьетнама. В свою очередь Санкт-Петербург посетили представители туриндустрии Индии.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга

