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11 ноября
Всероссийский форум «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России» пройдет 25 ноября в Самаре

Форум состоится в рамках мероприятий Всероссийского Дня MICE


 

25 ноября в Самаре в рамках мероприятий Всероссийского Дня MICE состоится Всероссийский форум «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России».

Главная тема обсуждения: деловой туризм для комплексного развитие территорий, использования инфраструктуры нового поколения для проведения мероприятий.

В настоящее время отмечается активизация запросов на проведение в регионах крупных деловых и корпоративных мероприятий. Важно обеспечить совпадение интересов регионов и крупнейших заказчиков мероприятий в рамках задач по развитию территорий.

 

В мероприятиях форума примут участие руководители ОИВ, офисов по развитию территорий, региональных ТПП, региональных конвеншен-бюро и ТИЦ, представители конгрессных центров, событийных площадок, отелей, организаторы мероприятий.

В обсуждении примут участие 25 спикеров.

 

Главные тематические треки:

- Национальные приоритеты в области развития делового туризма

- Создание инфраструктуры нового поколения для проведения мероприятий

- Роль региональных структур в развитии деловой привлекательности территорий

- Особенности создания турпродукта для деловых гостей туристских территорий

- Как туристические возможности региона определяют привлекательность для бизнеса и федеральных/региональных событий

 

Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация

Партнерами мероприятий являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, АНТОР.

По окончании форума пройдет финал национальной премии Russian Business Travel & MICE Award. 

 


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