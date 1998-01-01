Новости Всероссийский форум «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России» пройдет 25 ноября в Самаре Форум состоится в рамках мероприятий Всероссийского Дня MICE

25 ноября в Самаре в рамках мероприятий Всероссийского Дня MICE состоится Всероссийский форум «Вектор 2023: развитие делового туризма в регионах России». Главная тема обсуждения: деловой туризм для комплексного развитие территорий, использования инфраструктуры нового поколения для проведения мероприятий. В настоящее время отмечается активизация запросов на проведение в регионах крупных деловых и корпоративных мероприятий. Важно обеспечить совпадение интересов регионов и крупнейших заказчиков мероприятий в рамках задач по развитию территорий. В мероприятиях форума примут участие руководители ОИВ, офисов по развитию территорий, региональных ТПП, региональных конвеншен-бюро и ТИЦ, представители конгрессных центров, событийных площадок, отелей, организаторы мероприятий. В обсуждении примут участие 25 спикеров. Главные тематические треки: - Национальные приоритеты в области развития делового туризма - Создание инфраструктуры нового поколения для проведения мероприятий - Роль региональных структур в развитии деловой привлекательности территорий - Особенности создания турпродукта для деловых гостей туристских территорий - Как туристические возможности региона определяют привлекательность для бизнеса и федеральных/региональных событий Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация. Партнерами мероприятий являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, АНТОР. По окончании форума пройдет финал национальной премии Russian Business Travel & MICE Award.

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