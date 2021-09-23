Директор кузбасской турфирмы получила 5,5 лет колонии

Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор бывшему директору туристической фирмы по делу об обмане клиентов почти на 11 млн рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Кемеровской области, которую цитирует «Интерфакс».

Подсудимая признана виновной по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) и приговорена к 5,5 года колонии общего режима.

По данным следствия, в полицию Новокузнецка поступили заявления от граждан, которые сообщили о том, что оплатили путевки в одной из турфирм, однако отправиться на отдых не смогли.

"Установлено, что обвиняемая знала о том, что все туроператоры расторгли с ее фирмой договоры о сотрудничестве, но скрыла данный факт как от своих сотрудников, так и от клиентов. Женщина намеренно продолжала продавать путевки и получать деньги от граждан", — говорится в сообщении.

Кроме того, часть потерпевших фигурантка уговорила одолжить ей деньги под высокие проценты, однако так их и не вернула.

Потерпевшими по делу признаны 106 человек, общая сумма причиненного ущерба составила 10,8 млн рублей.

Отметим, что за последнее время руководители ряда региональных турфирм были приговорены к реальным срокам лишения свободы по обвинению в мошенничестве.

Так, как мы сообщали ранее, минувшим летом Киселевский городской суд (Кемеровская область) приговорил 35-летнюю местную жительницу, которая обвинялась в мошенничестве, к четырем годам колонии общего режима - от ее действийпострадали 57 человек, а общая сумма ущерба оценивается в 6,5 млн руб.

Также стало известно, что бывший директор туристического агентства в Омске была оосуждена этим летом на 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за мошенничество в крупном размере - ей удалось похитить у 69 клиентов денежные средства на сумму более 8 млн руб .

Наконец, в сентябре суд в Нижнем Тагиле приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима местную жительницу, обвиняемую в обмане туристов на более чем 2,4 млн рублей.

/TOURBUS.RU