ANEX Tour запускает чартеры в Таиланд из пяти городов Сибири и Дальнего Востока

По информации Ассоциации туроператоров, компания ANEX Tour объявила о запуске с 27 ноября собственных чартерных программ на Пхукет и в Паттайю из пяти городов Сибири и Дальнего Востока.

Чартерные рейсы AZUR air запланированы в Паттайю (Утапао) из Новосибирска, Кемерово и Красноярска. Старт программ – 28 ноября (три раза в неделю), 29 ноября (два раза в неделю) и 27 ноября (два раза в неделю) соответственно.

Пакетные туры на Пхукет будут доступны туристам из Красноярска (старт – 27 ноября), Хабаровска (старт – 28 ноября) и Иркутска (старт программы – 29 ноября).

На рейсах из Новосибирска и Красноярска в Паттайю и на Пхукет и на рейсах из Кемерово в Паттайю блоки мест на борту AZUR air берет туроператор «Интурист».

Купить тур в Паттайю на 10 ночей с вылетом из Новосибирска можно минимум за 173 тыс. р. на двоих. Размещение в отеле категории 3*, тип питания – завтрак, сориентировали в ANEX Tour.

Туры уже выставлены в системы бронирования туроператора. «Бронирования уже начались. Активнее всего на данный момент туристы из Хабаровска. Далее по количеству бронирований идет Новосибирск и Красноярск, следом – Кемерово», – говорит Алена Хитрова, руководитель службы по связям с общественностью ANEX Tour.

Турагенты из Красноярска наблюдения ANEX Tour подтверждают: «заявки летят с раннего утра. Туристы очень рады появлению прямых рейсов в Паттайю».

Эксперты АТОР не исключают, что в случае позитивной загрузки бортов из регионов, ANEX Tour примет решение о расширении полетной программы в Таиланд. В самой компании такого варианта развития событий тоже не исключают.

С учетом полетных программ ANEX Tour и Pegas Touristik, Таиланд на сегодняшний день доступен жителям пяти регионов Дальнего Востока и Сибири – Хабаровска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Кемерово.

Чартерные рейсы из Кемерово есть только у ANEX Tour, также как и прямые рейсы в Паттайю.

Ранее сообщалось, что Таиланд отменил все ограничения на въезд. Для въезда потребуется только загранпаспорт.

/TOURBUS.RU