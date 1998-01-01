48-я серия – все отлично! Воркшоп «Турбизнес» бьет рекорды!

Осенний сезон деловых встреч, стартовавший 20 сентября в Твери, завершился сегодня в столице Азербайджана. В течение почти двух месяцев компании-участники посетили города Центральной России, Поволжья, Урала, Западной и Восточной Сибири, Москву, Санкт-Петербург, далее – Минск, Алматы и Астану.

Всего осенняя программа региональных воркшопов охватила 18 городов в России и 4 города в странах СНГ – Казахстане, Беларуси и Азербайджане.

Как отмечает руководитель отдела workshop Медиахолдинга «Турбизнес» Людмила Сивова, «проведение живых встреч туроператоров, отельеров, комитетов по туризму с агентствами на региональных воркшопах «Турбизнес» накануне летнего и зимнего сезонов остается неизменным на протяжении более, чем двадцати лет. Это важный и эффективный маркетинговый инструмент для многих постоянных участников воркшоп.

Нынешний сезон проведения b2b-мероприятий «Турбизнес» в регионах России стал 48-м по счету! В России нет ни одного профессионального туристического мероприятия с такой длительной историей и такой широкой географией».

Прошедшая осенняя серия деловых встреч отразила реалии нынешнего российского рынка – главные акценты участников были сделаны на внутренний туризм. Большинство презентаций посвящены Москве, Санкт-Петербургу, Карелии, Казани, Поволжью, другим туристским центрам России, речным круизам, санаторно-курортному отдыху и лечению, детскому туризму.

Уже объявлен календарь 49-й весенней серии региональных воркшопов «Турбизнес». Он включает в себя 25 городов в России, Беларуси, Армении, Азербайджане, Казахстане и Узбекистане.

А вот что говорят участники и посетители воркшопов «Турбизнес»:

Юлия КОМАРОВА, начальник отдела продаж отеля «Бета» (Москва)

- Мы начали принимать участие в воркшопах «Турбизнес» недавно – с осени прошлого года. И сразу же увидели положительный эффект – нас больше знают в регионах, появились новые заявки. Приятно, что почти все гости, с которыми мы встречались на воркшопе год назад, подтвердили, что воспользовались информацией о нас, уже работают с нами или останавливались в нашем отеле.

Очень здорово получить обратный отклик от клиента, напрямую договориться о специальных тарифах. Причем это важно сделать вживую и напрямую с партнерами. Очень благодарна за отличную организацию мероприятия! Уверена, пул участников будущих воркшопах «Турбизнес» будет расти!

Любовь СМИРНОВА, генеральный директор компании «Экста Лтд» (Санкт-Петербург)

- Мы работаем в туризме уже больше 30 лет. И радостно, что сейчас рынок вновь оживает и на воркшопах много агентств, много знакомых и, что особенно важно, новых участников. Сегодня была представлена очень интересная информация: на рынок выходят новые компании. И все очень симпатично и хорошо организовано!

Елена ВАРАКСА, заместитель директора компании «Бел-Ориентир» (Минск)

- Воркшоп прошёл неожиданно плодотворно. Неожиданно, потому что давно не было такого активного участия и неподдельного внимания со стороны минских агентств. Причём, пришло много новых агентств, которые заинтересовались и туроператорами, и отелями. Это свидетельствует о том, что у белорусского рынка есть интерес к России. Особенно полезны предложения по сити-брейкам, деловым поездкам, турам в Карелию, речным круизам.

Ирина ЧАЛЬЦЕВА, директор компании DeSanTour (Алматы)

- Я уже 25 лет в туризме. Всегда рада посещать воркшопы «Турбизнес». Россия не так часто нас балует своими мероприятиями в Казахстане. Очень понравилось мероприятие, много информации. Мы довольны. Было представлено много круизного отдыха. Уверена, что большое количество наших туристов могут заинтересовать речные круизы по рекам России.

Зауреш МАНДЫБАЕВА, директор компании «Путешествуем с легкостью» (Алматы)

- Мы часто посещаем профессиональные мероприятия. Сегодняшний воркшоп был емким по информации, с хорошей деловой атмосферой. Я встретилась с новыми операторами и возобновила связи с прежними партнерами. Особенно заинтересовали круизы, туры на яхтах, программы «Квинты Тур» в Карибском регионе.