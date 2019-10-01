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В Шарм-эль-Шейхе впервые заработала система tax free

Пока что большинство российских туристов воспользоваться новой системой не смогут

Власти Египта приняли решение запустить систему tax free на фоне конференции ООН по изменению климата, которая проводится в Шарм-эль-Шейхе, также заработал сайт с информацией о возврате НДС, сообщает газета Ahram Online.

«Министерство финансов и налоговое управление Египта (ETA) завершают приготовления к tax free для иностранных туристов в аэропортах страны. Первым возврат НДС заработал в аэропорту курорта Шарм-эль-Шейх, поскольку там проводится саммит ООН по изменению климата», — пишет издание, которе цитирует «Интерфакс».

По словам замминистра финансов и налоговой политики Рами Юссефа, в аэропорту Шарм-эль-Шейха уже появились вывески на арабском, английском, французском, русском и испанском языках. Сотрудники воздушной гавани, отелей и рынков разъясняют туристам, как получить возврат НДС. Стандартная ставка НДС по большинству непродовольственных товаров составляет 14%.

Кроме того, власти запустили сайт на английском языке с информацией по tax free.

По информации АТОР, иностранные туристы могут вернуть налог на добавленную стоимость со своих покупок, если срок их пребывания в стране не превышает трех месяцев, а стоимость покупок составляет не менее 1500 египетских фунтов ($60).

При этом иностранец должен предъявить купленную вещь в нераспечатанной упаковке: т.е. она не должна использоваться до выезда из страны. Таким образом, нельзя купить, например, обувь, надеть ее, а для возврата предъявить только чек.

В Налоговом управлении Египта подчеркнули, что туристы должны перед покупкой убедиться, что торговая точка подключена к системе Tax Free: об этом говорит стикер на входе в магазин или объявление на кассе. При покупке товара с Tax Free иностранец получает электронную квитанцию, содержащую номер его паспорта.

При вылете из Шарм-эль-Шейха туристы в аэропорту в специальном киоске предъявляют для проверки купленные товары, паспорт и фискальный документ, подтверждающий покупку. Для перевода суммы возмещенного налога требуется банковская карта. В какой именно валюте будет возвращаться НДС, в ЕТА не указывают. Получить возврат наличными нельзя.

В любом случае, воспользоваться Tax Free в Шарм-эль-Шейхе сможет ограниченное количество россиян, ведь для этого потребуется банковская карта, выпущенная за рубежом. Перевод на российские банковские карты, включая карты платежной системы «Мир», в Египте пока невозможны, - отметили в ассоциации туропеаторов.

/TOURBUS.RU

