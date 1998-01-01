Турбизнес Санкт-Петербурга посетит города Юга России

С 15 по 18 ноября профессиональное роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдет в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи

С 15 по 18 ноября представительная делегация города на Неве в рамках роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» побывает в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи

Организаторы профессионального роуд-шоу – Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Городское туристско-информационное бюро. Посетителей роуд-шоу ждет насыщенная программа – знакомство в ходе презентаций с туристскими программами ведущих туроператоров по приему и гостиницами Петербурга; проведение деловых встреч с участниками в ходе b2b-воркшопа; участие в беспроигрышной лотерее.

По итогам прошедшего роуд-шоу Санкт-Петербурга в октябре в Поволжье все без исключения профессиональные посетители мероприятий отметили огромную пользу живого общения с турбизнесом Северной столицы, налаживания новых деловых контактов и важность полученной ими информации.

В программе мероприятий в каждом городе – представление туристских программ сезона осень-зима 2022/23 в Петербурге, классических и новых популярных туристских мест на карте города.

Как отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, «За девять месяцев 2022 года наш город уже посетили 6,4 миллиона туристов. Интерес российских гостей к городу на Неве остается неизменно высоким.

Туристский сезон обещает быть насыщенным и интересным для всех, кто планирует поездку к нам в ближайшие месяцы, - на берегах Невы немало вариантов для увлекательного досуга и отдыха осенью и зимой».

Предстоящее роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» включает посещение городов:

15 ноября Волгоград

16 ноября Ростов-на-Дону

17 ноября Краснодар

18 ноября Сочи

Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»:

• Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга;

• туроператоры: «Невские сезоны», «Арт Тревел», «Бон Тур», «Музыка путешествий», «Росси Тур Бизнес», «Грандрус Турс», «Русский снег»;

• отели Grand Hotel Moika 22, Wawelberg Hotel St. Petersburg, AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург.

Программа мероприятий роуд-шоу и регистрация

Регистрация для участия обязательна!

Приглашаем турагентства и туроператоров по внутреннему туризму, корпоративных заказчиков стать гостями роуд-шоу!