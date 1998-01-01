Red Wings начинает рейсы из Сочи в Стамбул и Тель-Авив

Авиакомпания Red Wings в конце ноября приступит к выполнению полетов из Сочи в Стамбул и Тель-Авив, сообщает сегодня пресс-служба перевозчика.

Перелеты будут осуществляться на лайнерах Superjet 100 вместимостью 100 кресел.

Рейсы Сочи-Стамбул стартуют 26 ноября и будут выполняться по субботам, рейсы Стамбул-Сочи — с 27 ноября и будут выполняться по воскресеньям.

Рейсы из Сочи в Тель-Авив и обратно стартуют 28 ноября и будут выполняться по понедельникам.

В сообщении аэропорта Сочи отмечается, что Red Wings станет четвертым перевозчиком на маршруте Сочи-Стамбул. Сейчас рейсы в столицу Турции из Сочи также выполняют авиакомпании "Россия", "Азимут" и "ИрАэро" в рамках зимней международной программы полетов.

По направлению Сочи — Тель-Авив полеты совершает "Азимут".

Напомним, что ранее мы сообщали, что авиакомпания Red Wings 27 ноября приступит к выполнению рейсов между Екатеринбургом и Тель-Авивом, сообщила пресс-служба перевозчика.

Полеты планируются по воскресеньям на лайнерах Superjet 100 вместимостью 100 кресел.

Рейсы будут выполняться с технической посадкой на дозаправку в Минеральных Водах, ее длительность составит 40 минут, а общая продолжительность путешествия в одну сторону — около 7 часов.

Аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю его работы.

Аэропорт Сочи в настоящее время является единственной работающей в Краснодарском крае воздушной гаванью, а также южным мультимодальным транспортным хабом для жителей края и гостей региона.

Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.

/TOURBUS.RU