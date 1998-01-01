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09 ноября
Зарина Догузова отказалась от поста куратора туротрасли в Минэкономразвития
Об отказе экс-руководителя Ростуризма от должности замминистра сообщили сразу несколько источников
Экс-руководитель Ростуризма Зарина Догузова отказалась от предложения занять пост замминистра экономического развития, отвечающего за развитие туристической отрасли. Об этом сообщили РБК источник, знакомый с обсуждением ее кандидатуры, и человек, близкий к ликвидированному Ростуризму.
Над предложением она думала около трех недель, причины отказа источники РБК не уточняют.
О том, что глава упраздненного Ростуризма отказалась от должности заместителя министра экономического развития, курирующего туристскую отрасль, также сообщил сегодня «Интерфаксу» почетный президент Российского союза туриндустрии и глава комиссии РСПП по развитию туристской индустрии Сергей Шпилько.
«Я могу подтвердить, что Зарина Валерьевна отказалось от должности. Надеюсь, что она продолжит работать в нашей сфере, как и ее коллеги», — сказал он.
Уже в день упразднения Ростуризма премьер-министр Михаил Мишустин увеличил с 11 до 12 число заместителей министра экономического развития и с 35 до 37 количество департаментов в министерстве.
Напомним также что, как мы сообщали вчера, правительство РФ определило порядок ликвидации Ростуризма и передачи его полномочий Минэкономразвития, председателем ликвидационной комиссии утверждён замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов . Ликвидационные мероприятия должны быть завершены до 15 марта 2023 года.
/TOURBUS.RU
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