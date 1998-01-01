Зарина Догузова отказалась от поста куратора туротрасли в Минэкономразвития

Экс-руководитель Ростуризма Зарина Догузова отказалась от предложения занять пост замминистра экономического развития, отвечающего за развитие туристической отрасли. Об этом сообщили РБК источник, знакомый с обсуждением ее кандидатуры, и человек, близкий к ликвидированному Ростуризму.

То, что Зарина Догузова не будет заместителем министра, подтвердил РБК и федеральный чиновник.



Предложение стать куратором туристической отрасли в Минэкономразвития Зарина Догузова получила от вице-премьера Дмитрия Чернышенко сразу после того, как Ростуризм был ликвидирован указом президента, сообщал ранее источник РБК, близкий к упраздненному агентству.

Над предложением она думала около трех недель, причины отказа источники РБК не уточняют.

О том, что глава упраздненного Ростуризма отказалась от должности заместителя министра экономического развития, курирующего туристскую отрасль, также сообщил сегодня «Интерфаксу» почетный президент Российского союза туриндустрии и глава комиссии РСПП по развитию туристской индустрии Сергей Шпилько.

«Я могу подтвердить, что Зарина Валерьевна отказалось от должности. Надеюсь, что она продолжит работать в нашей сфере, как и ее коллеги», — сказал он.



Напомним, что 20 октября президент упразднил Ростуризм и передал его функции Минэкономразвития. Такое решение было принято “для совершенствования госуправления в сфере туризма, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных ведомств”, пояснялось в указе главы государства.

Уже в день упразднения Ростуризма премьер-министр Михаил Мишустин увеличил с 11 до 12 число заместителей министра экономического развития и с 35 до 37 количество департаментов в министерстве.



Пока идут поиски нового руководителя туристической отрасли, в Минэкономразвития за нее отвечает временный куратор. Им стал действующий замминистра Дмитрий Вахруков, который отвечает за вопросы регионального развития, планирования территориального развития и региональной политики, сообщали РБК в начале ноября в Минэкономразвития.



Федеральное агентство по туризму было создано в 2004 году. В разные годы за него отвечали Министерство по физической культуре, спорту и туризму, Минэкономразвития, Минкультуры, а в июне 2020 года агентство передали под прямое руководство правительства и вице-премьера Чернышенко.

Зарина Догузова возглавляла Ростуризм с февраля 2019 года. До этого работала в управлении президента по общественным связям и коммуникациям и занималась в том числе информационным сопровождением Олимпиады в Сочи в 2014-м и чемпионата мира по футболу в 2018-м



Напомним также что, как мы сообщали вчера, правительство РФ определило порядок ликвидации Ростуризма и передачи его полномочий Минэкономразвития, председателем ликвидационной комиссии утверждён замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов . Ликвидационные мероприятия должны быть завершены до 15 марта 2023 года.

/TOURBUS.RU