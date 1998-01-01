Новости Презентация туристического потенциала Москвы пройдет в Тюмени Мероприятие для профессионалов туризма состоится 18 ноября в комплексе "Лето-Лето"

Приглашаем вас принять участие в презентации туристического потенциала Москвы, которая пройдет в Тюмени 18 ноября. Организатор мероприятия — Комитет по туризму города Москвы при поддержке Агентства туризма и продвижения Тюменской области. На мероприятии вы сможете: - познакомиться с туристическими предложениями Москвы, - узнать о тематических продуктах столицы и календаре событий в зимнем сезоне 2022/23, - принять участие в переговорах с ведущими туроператорами и объектами показа Москвы, - выиграть в лотерее проживание в отелях Москвы, экскурсии и др. Участники мероприятия: - представители Комитета по туризму города Москвы, - ведущие столичные Fun&Sun, "Мос-тур", "Интурист", "Империя туризма", "Тари Тур" и другие, - представители выставочного комплекса ВДНХ. Место проведения мероприятия: Термальный курорт «Лето-Лето»,ул. Щербакова, 87, корп. 1, конференц-зал, 2-ой этаж Регистрация для участия в мероприятии Обращаем внимание, что посещение мероприятия возможно только после получения подтверждения от организаторов!



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