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09 ноября
Презентация туристического потенциала Москвы пройдет в Тюмени
Мероприятие для профессионалов туризма состоится 18 ноября в комплексе "Лето-Лето"
Приглашаем вас принять участие в презентации туристического потенциала Москвы, которая пройдет в Тюмени 18 ноября.
Организатор мероприятия — Комитет по туризму города Москвы при поддержке Агентства туризма и продвижения Тюменской области.
На мероприятии вы сможете:
- познакомиться с туристическими предложениями Москвы,
- узнать о тематических продуктах столицы и календаре событий в зимнем сезоне 2022/23,
- принять участие в переговорах с ведущими туроператорами и объектами показа Москвы,
- выиграть в лотерее проживание в отелях Москвы, экскурсии и др.
Участники мероприятия:
- представители Комитета по туризму города Москвы,
- ведущие столичные Fun&Sun, "Мос-тур", "Интурист", "Империя туризма", "Тари Тур" и другие,
- представители выставочного комплекса ВДНХ.
Место проведения мероприятия:
Термальный курорт «Лето-Лето»,ул. Щербакова, 87, корп. 1, конференц-зал, 2-ой этаж
Обращаем внимание, что посещение мероприятия возможно только после получения подтверждения
от организаторов!
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