Российские туристы вместо Мадрида прилетели в турецкий Мардин

Российское турагентство по ошибке отправило своих клиентов, планировавших поездку в столицу Испании, в турецкий город Мардин (на фото), сообщил в своем репортаже телеканал Haberturk, на который ссылается «Интерфакс».

По его данным, туристы планировали поездку из Москвы в Мадрид. Однако сотрудник турагентства по ошибке отправил их в Мардин, случайно нажав не ту вкладку на веб-странице. Россияне поняли, что едут в Мардин, а не в Мадрид, когда прибыли в аэропорт.

Эксперт по туризму Бекир Фалай объяснил причины возникшего недоразумения. «Турагентство из России получило запрос о поездке в Мадрид, но по ошибке оформило стыковочный билет через Стамбул в Мардин вместо Мадрида. Когда россияне прибыли в Мардин, они были страшно изумлены, но остались довольны, так как экскурсия по древним улицам Мардин очень интересна. Для туристов это оказалось приятным сюрпризом, и они очень хорошо провели день в городе», — рассказал он телеканалу.

Президент Ассоциации туристических предприятий Мардина Аслан Пашаоглу также отметил, что, хотя туристы были удивлены этой ошибкой, им все понравилось в Мардине и им грустно было расставаться с гостеприимным городом. На следующий день туристы покинули Мардин, улетев в Стамбул, чтобы сесть на рейс в Мадрид.

Как подчеркивается в репортаже, Мардин и Мадрид разделяют 5 тыс. километров. Мардин находится на юго-востоке Турции почти на границе с Сирией, это столица одноименной провинции. Город популярен у туристов благодаря памятникам мусульманской и древнехристианской архитектуры. Кроме того, отсюда отправляются на экскурсии по древней Месопотамии.

Отправка туристов в турецкий Мардин вместо испанского Мадрида является беспрецедентным случаем. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Все претензии должны быть к тому, кто реализовал услугу, — сказал г-н Барзыкин. — В данном случае, к туристическому агентству. Конечно, ситуация достаточно странная — туристы, приобретавшие билеты, тоже должны были внимательно смотреть, что они покупают и что подписывают. А если бы их отправили в Якутск?»

Эксперт также добавил, что о таком случае слышит впервые. Действительно, периодически бывают происшествия, когда туристическое агентство меняет время вылета и по какой-то причине не предупреждает клиента, другие ЧП. Но, по словам г-на Барзыкина, он ни разу не сталкивался с тем, чтобы путешественников отправляли в другую страну.

«В любом случае, турагентство несет ответственность за информацию, которую доводит до клиента. Но ситуация, конечно, необычная и нехарактерная», — заключил эксперт

/TOURBUS.RU