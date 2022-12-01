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«Пегас Туристик» заметно расширил географию вылетов в Египет

В зимнем сезоне туроператор планирует летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из 12 городов России

По информации Ассоциации туроператоров, компания «Пегас Туристик» расширяет географию вылетов в Египет. С учетом последних обновлений, полетная программа туроператора в Египет становится самой широкой на рынке. Это 12 городов вылета: Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Пермь, Оренбург, Уфа, Нижний Новгород, Волгоград, Самара и Сочи.

Из некоторых городов вылеты будут только в Хургаду (Самара, Челябинск, Сочи), из других – только в Шарм-эль-Шейх (Волгоград и Нижний Новгород), но в большинстве городов вылета все же представлены оба курорта.

К бронированию у туроператора уже доступны сформированные на прямых рейсах Nordwind пакетные туры в Хургаду из Москвы (полетная программа стартовала 31 октября), Санкт Петербурга (полетная программа стартовала 3 ноября), Екатеринбурга (старт программы - 8 ноября), Казани (программа стартовала 1 ноября),Челябинска (старт программы - 12 ноября), Перми (старт - 14 ноября), Оренбурга (с 9 ноября), Уфы (старт - 17 ноября), Самары (старт - 19 ноября) и Сочи (старт - 28 ноября).

Полетные программы Nordwind в Шарм-эль-Шейх из регионов стартует с конца ноября – начала декабря.

Пакетные туры с прямыми чартерными вылетами доступны жителям 9 городов: Москвы (старт полетной программы - 23 ноября), Санкт Петербурга (старт - 28 ноября), Екатеринбурга (старт - 1 декабря), Нижнего Новгорода (старт программы - 5 декабря), Казани (старт программы - 30 ноября), Перми (старт - 29 ноября), Оренбурга (старт - 4 декабря), Уфы (старт - 3 декабря) и Волгограда (старт - 30 ноября).

В декабре на Красное море полетят туристы из еще четырех городов. Полетная программа в Шарм-эль-Шейх из Екатеринбурга стартует с 01.12.2022, из Уфы – с 03.12.2022, из Оренбурга – с 04.12.2022, и из Нижнего Новгорода – с 05.12.2022 г.

Напомним, что, как мы сообщали вчера, турецкие власти с 1 ноября запретили пролет через воздушное пространство страны для самолетов с двойной регистрацией (то есть зарегистрированных в двух юрисдикциях). Как сообщила в связи с этим гендиректор туроператора "Пегас Туристик", член Совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная, из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов в Египет возросла на 20–30 минут.

Но на стоимость туров «незначительное увеличение времени в пути не повлияло», отметила топ-менеджер. «Все рейсы в Египет выполняются, обязательства перед туристами выполняются в полном объеме», — подчеркнула Анна Подгорная.

/TOURBUS.RU