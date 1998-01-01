По сравнению с 2019 годом въездной турпоток в Россию упал в 35 раз

Как сообщает АТОР, Пограничная служба ФСБ опубликовала обновленную статистику въезда иностранных граждан в РФ. В третьем квартале 2022 года в Россию с туристическими целями приезжали 65,9 тыс. иностранцев. Это почти в 2 раза меньше, чем в самый жесткий «ковидный» период с июля по сентябрь 2021 года. И в 35 раз меньше, чем в третьем квартале 2019 года.

В результате, по итогам трех кварталов 2022 года, въездной турпоток в Россию составил 147,4 тыс. поездок иностранных граждан с целью туризма.

Для сравнения: с января по сентябрь 2019 года иностранцы совершили 4,3 млн визитов в Россию с туристическими целями, а за три квартала пандемийного 2021 год с его жесточайшими ограничениями – почти 176 тыс. визитов.

Туроператоры называют данные по въездному турпотоку в 2022 году «статистической погрешностью». Организованных туристов из-за рубежа практически не было. В основном туроператоры фиксировали единичные посещения России иностранцами по делам, организованных групп практически не было.

«В III квартале 2022 года «Интурист» обслуживал в основном индивидуальных бизнес-путешественников, еще совсем небольшую часть формировали просто индивидуальные туристы. В основном это были туристы из Индии, Филиппин и Китая», – рассказали в компании. В «Тари Тур» принимали небольшое количество туристов из Вьетнама и Катара.

Также приезжали граждане стран СНГ, были туристы из других стран (в частности, Германии), но это были наши бывшие соотечественники.

По официальной статистике, на первом месте по турпотоку в третьем квартале находится как раз Германия – 9,8 тыс. визитов с туристическими целями. Очевидно, туристические визы в основном оформляли для визита к близким в России. В ТОП-3 по въездному туризму также вошли Иран (9,6 тыс.) и Турция (6,2 тыс.).

Далее с большим отставанием по количеству визитов следуют Казахстан (3,7 тыс. визитов с туристическими целями), Узбекистан (3,5 тыс.), Латвия (3 тыс.), Киргизия (2,3 тыс.), Израиль (2,1 тыс.), Индия (1,8 тыс.), Армения (1,6 тыс.), Туркмения (1,5 тыс.), США (1,5 тыс.), Азербайджан (1,2 тыс.), Южная Корея (1,2 тыс.), ОАЭ (1,1 тыс.) и Литва (1 тыс.). Из остальных стран было менее 1 тыс. визитов.

По итогам 9 месяцев 2022 года на первом месте по турпотоку в Россию находится Германия (18,3 тыс. визитов). В основном, как мы уже говорили, это наши бывшие соотечественники. Для сравнения, за 9 месяцев 2019 года граждане Германии посетили Россию с туристическими целями 465 тыс. раз.

На втором месте по итогам трех кварталов турпоток из Турции – 15,8 тыс. визитов. На третьем – из Ирана (12 тыс.).

Далее следуют Куба (10,1 тыс.), Казахстан (8,5 тыс.), Узбекистан (6,6 тыс.), Индия (5,3 тыс.), США (4,6 тыс.), Армения (4,4 тыс.), Израиль (3,7 тыс.), Сербия (3,6 тыс.), ОАЭ (3,6 тыс.), Киргизия (3,6 тыс.), Латвия (3,1 тыс.), Южная Корея (3,1 тыс.), Азербайджан (3 тыс.).

Всего количество въехавших в третьем квартале иностранцев (со всеми целями визита, не только туризм) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года немного выросло – с 3,8 млн в третьем квартале 2021 г. до 4,3 млн в 2022 г. Правда, это все еще значительно меньше, чем в третьем квартале 2019 г., когда в Россию въехало 10,6 млн иностранцев.

Общий прирост количества визитов из-за рубежа в этом году произошел не благодаря туристам, а за счет центральноазиатских стран постсоветского пространства, откуда въездной поток иностранцев традиционно носит нетуристический характер. Граждане этих стран едут в Россию по работе, учебе, по личным, семейным делам и бизнесу. Доля туристов среди них, как и вообще из стран бывшего СССР – тоже на уровне «погрешности», - отмечают эксперты АТОР.

/TOURBUS.RU