Air Arabia полетит в Шарджу из Уфы и Екатеринбурга

Авиакомпания Air Arabia со 2 декабря впервые начнет выполнять полетную программу по маршруту Шарджа — Уфа — Шарджа, сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт "Уфа".

Прямые рейсы будут выполняться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около 5 часов. Из Уфы самолеты будут отправляться в 01:30 по местному времени и прибывать в Шарджу в 05:30.

На маршруте будут задействованы самолеты Airbus A320, вмещающие до 168 пассажиров.

Ранее сообщалось о возобновлении со 2 декабря авиаперевозчиком полетной программы по маршруту Шарджа — Екатеринбург — Шарджа. Рейсы будут осуществляться на лайнерах A320 до четырех раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и субботам — из Екатеринбурга, по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям — обратно.

По данным аэропорта "Кольцово", Air Arabia выполняла рейсы из Екатеринбурга до весны 2015 года.

Напомним, что ранее мы сообщали, что Air Arabia с 1 июля начала выполнять два рейса ежедневно между Москвой и Шарджей вместо одного. Как сообщила тогда менеджер по продажам авиаперевозчика Оксана Северина, «С 1 июля авиакомпания увеличивает количество рейсов до двух ежедневных. Один будет вылетать днем, а другой поздно вечером и прилетать в Шарджу утром. Так появится больше возможностей по стыковкам, например, по таким направлениям как Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Саудовская Аравия, Бахрейн, Ливан и другие»,

Как отметила г-жа Северина, рейсы выполняются на Airbus А320 и А321. Для удобства российских туристов, питание на борт можно заказать как заблаговременно, так и приобрести его на борту за наличные. Путешествовать можно как с увеличенной ручной кладью (до 10 кг), так и с багажом за дополнительную плату.

«В настоящее время есть пять основных хабов, откуда мы вылетаем – Шарджа, Рас-эль-Хайма, Абу-Даби-Касабланка и Александрия. Но с запуском еще двух авиакомпаний Fly Arna и Fly Jinnah у нас появятся еще два хаба в Ереване и в Карачи (Пакистан)», — сообщила Северина.

Air Arabia – самая крупная лоукост-авиакомпания на Ближнем Востоке, которая выполняет рейсы в 46 стран по 170 направлениям. В основном речь идет о странах Европы, Азии, Северной и Восточной Африки.

/TOURBUS.RU