В Лондоне проходит крупнейшая международная турвыставка WTM 2022

В этом году в лондонском форуме участвует более трех тысяч экспонентов, а главным «хитом» выставки стала Саудовская Аравия

В эти дни в столице Великобритании вновь проходит ведущая международная туристическая выставка WTM London, ежегодно становящаяся барометром развития мировой туриндустрии.

Вчера крупнейший туристический форум в залах лондонского комплекса ExCel торжественно открыли министр туризма Саудовской Аравии Ахмед аль Хатиб и глава компании RXGlobal Хайт Джонс.

Участие руководителя саудовского туризма в этой церемонии не случайно — в этом году Саудовская Аравия — официальная страна-партнер WTM London. Эта прежде закрытая страна, всего лишь второй раз участвующая в лондонской выставке, обещает стать новым туристическим хитом ближайших лет и уже озвучила планы к 2030 году ежегодно принимать сто млн(!) туристов.

Также странами-партнерами WTM London стали в этом году Чехия, Азербайджан и Испания.

Как напоминают организаторы, выставка WTM проводится в Лондоне уже 43 года, и ежегодно ее посещают около 50 тысяч профессионалов туризма и журналистов. В среднем на каждой выставке заключается контрактов на сумму не менее 3,7 миллиарда фунтов стерлингов.

В этом году ожидается, что 7-9 ноября на выставке будет заключено рекордное количество сделок, поскольку число экспонентов заметно выросло. Перед началом выставки было подтверждено участие более 3000 экспонентов, более 70 из которых дебютировали на WTM London.

Среди новичков этого года - Бразильский совет по туризму Embratur, Ассоциация туроператоров Уганды и Иранская компания по организации эко-и экстремальных туров Azadi.

Также заметно увеличилось число компаний, представляющих такие популярные направления, как Карибский бассейн, Испания и Португалия. В два раза больше стал в этом году и стенд хозяев - Великобритании и Северной Ирландии.

В зале технологических компаний также есть заметные новички, например Sojern - одна из ведущих мировых маркетинговых платформ, ориентированных на путешествия, и агрегатор проката автомобилей Sofiac из США.

Как и в предыдущие годы, главным мероприятием деловой части выставки стал Саммит министров по туризму, который был организован совместно с ЮНВТО и Всемирным советом по путешествиям и туризму (WTTC) и прошел сегодня под лозунгом «Переосмысление туризма».

Также в программе выставки — большое число конференций и круглых столов, посвященной «перезагрузке» туризма на фоне окончания пандемии коронавируса и продолжающегося климатического кризиса.

Напомним, что до пандемии лондонская выставка была очень популярна у представителей российского турбизнеса, специализирующихся на выездном туризме, и ежегодно собирала как на официальных стендах, так и на стендах отдельных компаний и гостиничных групп более ста экспонентов из России. Также на протяжении почти четверти века бессменным Global Media-партнером WTM выступал медиахолдинг «Турбизнес».

Однако в этом году, в силу известных политических событий, российские представители, к сожалению, не принимают участие в лондонской выставке.

/TOURBUS.RU