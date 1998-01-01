Абу-Даби отменил все антикоронавирусные ограничения

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе Департамента культуры и туризма Абу-Даби, эмират объявил о снятии всех мер по борьбе с Covid-19, начиная с понедельника, 7 ноября 2022 года. Теперь гостям эмирата не нужно предъявлять ПЦР тесты ни для въезда на территорию Абу-Даби, ни для посещения достопримечательностей эмирата. Наличие или отсутствие вакцинации при этом никак не влияет на протокол въезда.

При этом, поскольку безопасность остается главным приоритетом, любой, у кого будет выявлен положительный результат теста на Covid-19, должен быть изолирован на пять дней.

Отели, торговые центры, рестораны и достопримечательности снова работают в обычном доковидном режиме, позволяя своим посетителям беспрепятственно наслаждаться отдыхом. Напомним, что масочный режим в ОАЭ был официально отменен 28 сентября.

Несколько дней назад Департамент культуры и туризма Абу-Даби запустил новую кампанию под названием «Исследуйте Абу-Даби в своем ритме». Таким образом эмират предлагает каждому их своих гостей испытать яркие эмоции и запечатлеть в памяти особенные моменты, выбирая самые интересные локации и мероприятия, которыми богат эмират.

С обновленным протоколом въезда сделать это стало еще проще.

Как отметили в пресс-службе, находясь в Абу-Даби, путешественник одновременно может познакомиться с культурным наследием эмирата, а также увидеть ультрасовременные объекты развлечений. Например, на острове Яс можно посетить знаменитые тематические парки, а остров Саадият, благодаря расположенному на нем Лувру Абу-Даби, является культурным центром всего ОАЭ.

Культурный район Саадият, находящийся в самом сердце острова, приглашает принять участие в мероприятиях и выставках центра Манарат Аль Саадият, рядом с выдающимся институтом современной музыки и сценического искусства Беркли Абу-Даби. Здесь же в будущем появятся такие культурные объекты, как Музей естественной истории Абу-Даби, музей Гуггенхайма Абу-Даби, Национального музея шейха Зайда и лаборатория иммерсивного искусства «Феномены Абу-Даби». На этом же острове расположены лучшие пляжи страны, а также прогулочные зоны с большим выбором кафе и ресторанов, как то новый район Мамша Аль Саадият.

А всего в часе езды от «острова счастья» (перевод с арабского названия «Саадият») путешественники обнаружат объекты мирового наследия ЮНЕСКО в Аль-Айне, отправятся в волнующее приключение или погрузятся в атмосферу спокойствия пустынных дюн, а также узнают удивительное прошлое эмирата Абу-Даби, заглянув в традиционные музеи и старинные форты.

/TOURBUS.RU