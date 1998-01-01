Ростуризм окончательно ликвидируют к середине марта

Правительство РФ определило порядок ликвидации Ростуризма и передачи его полномочий Минэкономразвития, следует из постановления кабмина, который сегодня цитирует «Интерфакс».

"Определить Минэкономразвития России федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение ликвидационных мероприятий по упразднению Ростуризма.

Установить, что федеральные государственные гражданские служащие и работники упраздняемого Ростуризма продолжают выполнять возложенные на них обязанности, в том числе связанные с обеспечением проведения ликвидационных мероприятий и передачей функций упраздняемого Ростуризма Минэкономразвития России, до высвобождения в соответствии с законодательством Российской Федерации", — говорится в документе, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса".

В документе также отмечается, что на период проведения Минэкономразвития России мероприятий по организации предоставления государственных услуг упраздняемого Ростуризма непосредственное выполнение административных процедур, в том числе принятие решений по результатам предоставления государственных услуг, по решению Минэкономразвития России может быть возложено на федеральных государственных гражданских служащих упраздняемого Ростуризма.

Председателем ликвидационной комиссии утверждён замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов (на фото). Ликвидационные мероприятия должны быть завершены до 15 марта 2023 года.

В соответствии с постановлением Минэкономразвития России должно в течение недели утвердить состав ликвидационной комиссии Ростуризма, включив в него представителей Минэкономразвития России, Казначейства России, Росимущества, Росархива и упраздняемого Ростуризма.

Также ведомство должно утвердить в месячный срок по согласованию с Минфином России представленную председателем ликвидационной комиссии Ростуризма смету расходов на проведение ликвидационных мероприятий, включающую расходы на оплату труда федеральных государственных гражданских служащих и работников упраздняемого Ростуризма до их увольнения, выплаты, предусмотренные законодательством РФ при увольнении федеральных государственных гражданских служащих и работников Ростуризма, оплату труда председателя ликвидационной комиссии и членов ликвидационной комиссии в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных упраздняемому Ростуризму федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на финансовое обеспечение его деятельности.

/TOURBUS.RU