Турция запретила пролет через свое пространство российским лайнерам с двойной регистрацией

Турецкие власти с 1 ноября запретили пролет через воздушное пространство страны для самолетов с двойной регистрацией (то есть зарегистрированных в двух юрисдикциях). Об этом сообщает сегодня РБК со ссылкой на гендиректора туроператора Pegas Touristik, члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорнаю и источники еще в двух российских перевозчиках.



По словам г-жи Подгорной, из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, к примеру, в Египет возросла на 20–30 минут. Но на стоимость туров «незначительное увеличение времени в пути не повлияло», отметила топ-менеджер. «Все рейсы в Египет выполняются, обязательства перед туристами выполняются в полном объеме», — подчеркнула Анна Подгорная.

По данным Skyscanner, среднее время полета из России в Египет составляет 5 часов. На этом направлении есть или планируются рейсы у авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», Pegas Fly, Red Wings и iFly.

Минтранс намерен в ближайшее время провести переговоры с Турцией по данному вопросу, сообщил РБК представитель ведомства.

Так называемую двойную регистрацию, в которой зарубежные государства обвиняют Москву, он назвал дискриминацией, которая прямо противоречит целям и задачам Международной организации гражданской авиации (ICAO), закрепленным в ст. 44 Чикагской конвенции.



«Для исключения нарушения положений Чикагской конвенции Бермудам необходимо исключить из своего реестра воздушные суда, зарегистрированные и эксплуатируемые в Российской Федерации. Соответствующие запросы российские перевозчики направляли в адрес бермудских авиавластей. Затягивание же дерегистрации воздушных судов бермудским авиарегистром является грубым нарушением Чикагской конвенции», — сказал представитель Минтранса.

«Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же «двойной регистрации» и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции», — добавил он.



В конце мая аналогичное решение в отношении лайнеров Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях, принял Китай. По словам источника РБК, после стандартной процедуры актуализации электронных досье российские перевозчики не смогли подтвердить Пекину, что самолеты были сняты с регистрации за рубежом.



Как напоминает РБК, в марте на фоне западных санкций Владимир Путин разрешил регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Закон принят для «повышения устойчивости транспортного комплекса».

Власти заявили, что выдача национальных сертификатов летной годности позволит авиакомпаниям сохранить парк самолетов и использовать их на внутренних направлениях. На тот момент, по данным Минтранса, больше половины лайнеров, эксплуатировавшихся в стране, были зарегистрированы в иностранных реестрах.



Еврокомиссар по транспорту Адина Валеан посчитала, что Россия нарушила стандарты международной безопасности, так как позволила своим перевозчикам «использовать самолеты, которые находятся в собственности за рубежом, без надлежащего сертификата».

В связи с этим ЕС запретил полеты 20 российским авиакомпаниям, в том числе «Аэрофлоту», «Победе», «России», S7, «Уральским авиалиниям» и другим.

/TOURBUS.RU