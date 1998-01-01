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08 ноября
Турция запретила пролет через свое пространство российским лайнерам с двойной регистрацией
В результате этого решения увеличилась, в частности, продолжительность рейсов в Египет
Турецкие власти с 1 ноября запретили пролет через воздушное пространство страны для самолетов с двойной регистрацией (то есть зарегистрированных в двух юрисдикциях). Об этом сообщает сегодня РБК со ссылкой на гендиректора туроператора Pegas Touristik, члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорнаю и источники еще в двух российских перевозчиках.
Минтранс намерен в ближайшее время провести переговоры с Турцией по данному вопросу, сообщил РБК представитель ведомства.
Так называемую двойную регистрацию, в которой зарубежные государства обвиняют Москву, он назвал дискриминацией, которая прямо противоречит целям и задачам Международной организации гражданской авиации (ICAO), закрепленным в ст. 44 Чикагской конвенции.
Власти заявили, что выдача национальных сертификатов летной годности позволит авиакомпаниям сохранить парк самолетов и использовать их на внутренних направлениях. На тот момент, по данным Минтранса, больше половины лайнеров, эксплуатировавшихся в стране, были зарегистрированы в иностранных реестрах.
В связи с этим ЕС запретил полеты 20 российским авиакомпаниям, в том числе «Аэрофлоту», «Победе», «России», S7, «Уральским авиалиниям» и другим.
/TOURBUS.RU
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