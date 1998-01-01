Новости Кластер «Волжское море» получил президентскую поддержку После окончания строительства среднесуточный пассажиропоток речного порта в Завидово превысит тысячу человек

Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил туристско-рекреационный кластер "Волжское море" в Тверской области, - сообщает «Интерфакс». Он также осмотрел макет и площадку в особой экономической зоне Завидово, где строятся пассажирский речной порт и здание речного вокзала. Кроме того, г-ну Путину показали круизный теплоход "Константин Коротков", пришвартованный в порту. Судно вместимостью 218 человек было построено в 1976 году и прошло реновацию в 2020 году. В 2022 году на нем перевезли более 6 тысяч туристов, следует из материалов пресс-службы Кремля. Строительство комплекса для обслуживания туристических судов в устьевом участке реки Шоша началось в 2020 году. Это крупный транспортно-пересадочный узел с комплексом инфраструктуры, объединяющей автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт. После окончания строительства пассажирский речной порт в Завидово будет иметь три причальных фронта, что позволит принимать до семи круизных судов одновременно, а среднесуточный пассажиропоток превысит тысячу человек. Сроки реализации проекта — 2020-2022 годы. На сегодняшний день работы по объекту выполнены на сумму 1,082 миллиарда рублей. В целом стоимость монтажных работ составляет 1,249 миллиарда рублей. Здание речного вокзала для обслуживания пассажиров и туристических судов планируется построить в 2023 году. Стоимость объекта площадью более 2 тысяч квадратных метров составляет 424,68 миллиона рублей. Речной вокзал станет "входными воротами" для путешествий по Верхней Волге, а в перспективе — стартовой точкой для большинства круизов по Волге. В настоящее время получено заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. Добраться из Москвы до курорта можно будет по железной дороге за 1 час 20 минут после того, как будет реализован проект Тверской области "Организация пассажирского сообщения от станции Москва — Октябрьская (Пассажирская) до транспортно-пересадочного узла "Завидово" через остановочный пункт "Путепроводная" Октябрьской железной дороги". В 2021 году он был одобрен министерством строительства РФ. Объем инфраструктурного бюджетного кредита на него составляет 3,8 млрд руб. Длина железной дороги составит 15,6 км. Во время поездки президента на территорию туристско-рекреационного кластера "Волжское море" гендиректор компании-инвестора "Васта Дискавери" Сергей Бачин рассказал г-ну Путину о планах построить завод канатных дорог на территории ОЭЗ "Завидово". "Интересный момент — это канатные дороги. Наверное, вы знаете, что канатные дороги по санкциям сейчас не поставляются в Россию. И мы приняли решение построить здесь завод на этой территории", — сказал г-г Бачин. По его словам, в планах — производить более 10 видов канатных дорог и обеспечить ими всю Россию. Президент подчеркнул, что проект импортозамещения во внутреннем туризме будет полезен для РФ. "Такие проекты раскрывают туристические возможности страны", — отметил он. /TOURBUS.RU Подробный материал о развитии курорта Завидово читайте в ноябрьском выпуске журнала «Турбизнес».



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка